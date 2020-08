Por qué realmente Kentucky Fried Chicken cambió su nombre a KFC

La razón del cambio a KFC no es lo que hubiéramos imaginado

Foto: Moses Robinson / Getty Images for KFC

Por cuatro décadas fue Kentucky Fried Chicken, luego en 1991 la famosa cadena de restaurantes de pollo frito decidió cambiar el nombre a KFC, ¿por qué?

Cuando el restaurante decidió modificar su nombre sin dar ninguna explicación dio pie a un sinfín de rumores que resultaban extraños y alucinantes, estaban muy lejos de ser la verdad.

Tiempo después KFC reveló los motivos de los cambios en su nombre. Decidieron contar su verdad para callar los mitos y leyendas que se habían creado alrededor. La razón que dieron no es lo que hubiéramos esperado y al parecer no estaría contando toda la historia.

¿Querían quitar la palabra frito?

El primer rumor era que querían deshacerse de la palabra “frito”. Ante el contante énfasis que se hace sobre la influencia de la comida frita en la salud cardiovascular se dijo que KFC modificó su nombre para que las personas no lo relacionaran automáticamente con grasas y una alimentación poco saludable para su corazón. Aunque no suena descabellada la justificación no sería esta la razón del cambio.

Pollos mutantes

Otra de las razones que llegó a difundirse era que la cadena se vio obligada a eliminar la palabra “pollo” de su nombre luego de que “revelara” que KFC estaba cocinando pollos mutantes.

El rumor que corría hace casi 30 años a través cadenas de correo electrónico era un supuesto estudio realizado por la Universidad de New Hampshire que afirmaba que los pollos manipulados genéticamente que se mantenían vivos solo con la ayuda de tubos y bombas que circulaban sangre por sus cuerpos.

También se decía que las aves no tenían plumas, patas ni picos y que tenían sus huesos más reducidos para producir más carne. Es que acaso ¿sería más barato que criar pollos reales?

Su verdad

KFC admitió que al no explicar las razones de su cambio de nombre dejaron la puerta abierta para que la gente se imaginara y fuera bastante creativa. La cadena le dio importancia a desmentir el uso de “pollos mutantes” y asegura que siempre han usado pollo real como el que venden en el supermercado, “sin hormonas artificiales ni esteroides, que es una regulación federal”.

KFC es más fácil de decir con la boca llena

KFC bromea con sus razones para cambiar el nombre luego de 39 años de éxito y dice que “tal vez porque KFC es más fácil de decir con la boca llena”. Luego señala que en realidad querían que los clientes supieran que en sus restaurantes hay más que solo pollo frito, y además agrega que muchos ya los llamaban KFC, ya que era mucho más fácil de decir.

La razón no contada

La cadena de restaurantes sigue siendo Kentucky Fried Chicken con marca registrada y todo, pero hay una razón de peso por la que habría cambiado su nombre, por el uso de la palabra “Kentucky”.

De acuerdo a Snopes, en 1990 la Commonwealth of Kentucky buscaba deshacerse de parte de su deuda estatal y se les ocurrió registrar su nombre, así cualquier persona que usara la palabra “Kentucky” por razones comerciales, dentro o fuera del estado, tendría que obtener permiso y pagar tarifas de licencia.

Durante un año Kentucky Fried Chicken trató de negociar con el estado, ya que no les parecía que debieran pagar por usar un nombre que tenían como marca registrada.

El asunto se solucionó cuando la cadena de restaurantes se convirtió en KFC. Otras empresas y productos que hicieron lo mismo fueron “The Kentucky Derby” que se convirtió en “The Run for the Roses”. La canción de Neil Diamond “Kentucky Woman” ya no se escuchó en la radio debido a que la tarifa impuesta era mayor que las regalías.

En 2006, KFC y el estado de Kentucky llegaron a un acuerdo y se acordó que el restaurante podría seguir usando su nombre original.

Al parecer, KFC ha preferido ser cauteloso y evitarse problemas, pues según Free Advice Legal, en 2016 la Universidad de Kentucky afirmó poseer la marca comercial de la palabra “Kentucky”.

Así que el misterio del restaurante del Coronel Sanders ha sido revelado.