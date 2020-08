¿Soñaste con comida? Conoce su intrigante significado

Los sueños en los que aparece la comida abarcan significados positivos y negativos

Comer es una necesidad biológica de todos los seres vivos imprescindible para existir, por lo que no es raro que los alimentos aparezcan en nuestros sueños, principalmente, cuando vamos a la cama con hambre o nos quedamos con el antojo de un bocadillo nocturno. Pero en el mundo onírico la comida no es una respuesta a la reacción natural del cuerpo cuando necesita energía, posee interpretaciones totalmente alejadas que resultan bastante inquietantes.

Su significado depende de la situación en que se sueñe, por ejemplo, cuando vemos que hay una gran cantidad de personas comiendo nos alerta sobre discusiones familiares, pero si los invitados a la comida solo la contemplan gustosos, quiere decir que hay felicidad y armonía entre los tuyos, según se explica en un artículo de Euroresidentes.

Si recuerdas haber soñado un banquete muy lujoso, con los alimentos más exquisitos que te podrías imaginar es señal de buen augurio. Se interpreta que vendrán grandes éxitos personales.

Soñar que estás comiendo solo o sola significa que perdiste el espíritu o te encuentras en un momento de depresión o melancolía; posiblemente te consideras excluido de las reuniones familiares. Sin embargo, tu subconsciente podría estar indicándote que necesitas independencia, todo depende de la situación que vivas en la realidad.

Si sueñas que degustas los alimentos con otras personas debes sentirte afortunado. Significa ganancias personales, prosperidad, buenas relaciones, armonía, alegría, relaciones de pareja y buena calidad de vida.

En caso de que tengas hijos y sueñes que alguno de ellos prepara la mesa para comer quiere decir que, posiblemente, tenga algunos problemas con la gente que lo rodea; lo mismo sucede si es la esposa o el esposo quien retira los platos después de comer. Si en el sueño estabas comiendo y el camarero retiró tu plato sin que hayas terminado simbolizan pérdidas financieras.

Por otro lado, soñar que se come en abundancia o que no se come casi nada es símbolo de suerte. La comida representa amor, amistad, ambición y los placeres terrenales.

