7 autos increíbles que Miley Cyrus ha manejado a través de los años

Miley Cyrus es una de las celebridades más populares del mundo y al igual que muchos famosos, tiene una colección de autos con la que la gente promedio solo puede soñar.

A continuación mira algunos de los autos más increíbles que ha tenido a lo largo de su carrera.

Infiniti G35: Miley Cyrus compró este auto hace tiempo y es uno de los vehículos que rara vez vemos en el mundo de las celebridades.

Quizás sea una señal de su modestia, quién sabe. Es bastante accesible porque tiene un gran impacto y ofrece una buena dosis de lujo.

Miley lo hizo a su gusto con llantas deportivas cromadas que le dan a este automóvil ese aspecto distintivo. El Infiniti G35 pasa de 0 a 60 millas por hora en 6 segundos.

A post shared by Daniel Gomez 🌊 (@dannygxmez) on Aug 22, 2020 at 3:51pm PDT

Range Rover Sport: Este es uno de los coches más populares entre las celebridades. Range Rover siempre ha sido conocido por sus capacidades todoterreno, pero puede que esa no sea la razón por la que tantas celebridades los compran. Aunque la mayoría de los demás Range Rover de celebridades son en su mayoría altamente modificados, el de Miley parece bastante común, por lo que probablemente no lo reconocerá si lo ve.

Miley Cyrus bought a Range Rover for $400000. Only used to take her dogs for a ride. pic.twitter.com/2WVCl0V0vD

— Rich People Watch (@richpeoplewatch) January 23, 2016