El gigante ruso Alexander Povetkin logró el nocaut más espectacular e inesperado de 2020

Luego de haber visitado la lona dos veces en el round 4, el ruso Alexander Povetkin se encontraba en grandes problemas en su pelea del sábado anterior contra Dillian Whyte. Pero está claro que en el boxeo un golpe puede cambiarlo todo.

Povetkin, quien el 2 de septiembre cumplirá 41 años, conectó un impresionante golpe de uppercut para mandar a dormir al favorito Whyte en el round 5 y sacudir la división de los pesos completos. El video del impacto dice más que mil palabras.

HOLY SHIT POVETKIN JUST DID THAT pic.twitter.com/cauFrB0nbL

El ruso mejoró a un récord de 36-2-1 (25 KOs) y arruinó los planes del jamaicano Whyte (27-2), quien se suponía inba a enfrentar en 2021 al vencedor de Tyson Fury y Deontay Wilder. Eso ahora está en el aire.

“A pesar de haber caído dos veces en el cuarto round, estaba muy confiado, me sentía bien”, dijo Povetkin, quien luego explicó su golpe ganador de izquierda: “Estuve viendo sus peleas y notando que no se cuidaba del uppercut desde la izquierda y desde la derecha. Durante mi entrenamiento estuve practicando combinaciones alrededor de esos golpes”.

Tras el espectacular triunfo en Inglaterra, Povetkin fue recibido con honores en Rusia.

Alexander Povetkin has returned to Russia, and it went exactly as you’d expect 🇷🇺

(🎥 // IG:russianboxingfederation) pic.twitter.com/umQXktaxGt

— DAZN USA (@DAZN_USA) August 23, 2020