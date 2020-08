Horóscopo de El Niño Prodigio 25 de agosto de 2020

Astrología

El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los doce signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Hoy no hablarás de más y mucho menos divulgarás secretos que has guardado durante mucho tiempo. Dejarás que cada persona descubra su verdad por sí misma para no verte envuelto en situaciones incómodas. Tu discreción será valorada.

04/20 – 05/20

Si estás solo se te presentarán oportunidades románticas a través de reuniones sociales con tu círculo más cercano de amigos. Si, por el contrario, te encuentras en pareja, entonces será un buen momento para renovar el amor. Enciende esa chispa.

05/21 – 06/20

Recuerda que la comunicación es la clave del éxito y esa es tu mejor habilidad. Ahora tu actitud positiva va a contribuir a encontrar la mejor opción y resolver algunos problemas que surgirán en tu entorno laboral. Todos te escucharán con atención.

6/21 – 7/20

El plano financiero mejora, así que despreocúpate. Verás que el flujo de dinero aumentará gracias a tu compromiso en el trabajo, pero no puedes permitir que tus emociones te alteren. Mantén un equilibrio y recibirás grandes recompensas.

07/21 – 08/21

Últimamente te sientes muy cargado de problemas y con muchas responsabilidades a cargo, así que hoy dispondrás de un momento del día para relajarte un poco. No estás dispuesto a que el estrés te gane la partida y eso está muy bien.

08/22 – 09/22

Tu personalidad conquistará nuevos corazones y recibirás elogios de las personas que más te quieren. Ahora te verán tal cual eres gracias a tu buena disposición para escuchar a los demás. Este es un día para no discutir con nadie, así que no te exaltes.

09/23 – 10/22

Llegó la hora de pensar bien qué es lo que quieres para tu futuro. ¿Cuál es tu meta? ¿a dónde quieres llegar? Tienes que ubicarte en tu centro y estar seguro de tus objetivos. Yo sé que eso toma tiempo, pero tu inteligencia te llevará a tomar las decisiones correctas.

10/23 – 11/22

Tienes que analizar muy bien a las personas que tienes a tu lado, porque siento que hay alguien que no te quiere llevar por el buen camino. Hoy serás muy objetivo y no te dejarás ganar por tus sentimientos compasivos hacia los demás. Tú sabes bien que podrías salir perdiendo.

11/23 – 12/20

Durante este día te tomarás las cosas con más calma de lo acostumbrado. No explotarás por tonterías y tampoco darás cabida a enojos y rencores. Las estrellas te dotan de una fuerza que te ayudará a entender que no hace falta buscar problemas innecesarios.

12/21 – 01/19

Ahora te llegarán muy buenas oportunidades que responden a tus necesidades por conocer otros países. Aprovecha este momento porque se podrían cumplir todos esos anhelos que tienes. Aprieta esta bendición que te está dando el universo.

01/20 – 02/18

Yo sé que te sientes a la expectativa con respecto a tu área sentimental porque han ocurrido muchas cosas que te tienen un poco confundido. Sé paciente y verás que el tiempo será el encargado de darte todas las respuestas que necesitas.

02/19 – 03/20

Las diferencias con tu pareja están afectando de más la relación, pero a partir de ahora podrás lograr acuerdos con tu amorcito para no echar todo a la basura. Y si te encuentras soltero, no temas. Sé que ha sido un periodo muy difícil, pero los astros te favorecerán muy pronto.

Te puede interesar: