Insólito: “sociópata” lleva meses rompiendo ventanas del Metro de Nueva York; ofrecen $12.5 mil para atraparlo

Un hombre lleva meses destrozando ventanas del Metro de Nueva York e insólitamente no ha sido capturado.

Ayer, el presidente y director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), Patrick Foye, se refirió al sospechoso como un “sociópata”, al tiempo que anunció una recompensa de hasta $10 mil dólares por información que conduzca a su arresto.

NYPD sospecha que se trata de un sólo hombre y está ofreciendo un botín adicional de $2,500 dólares, para una recompensa total de $12,500.

“Esta persona ha causado más de $300 mil dólares en daños y ha causado retrasos a nuestros clientes de la línea 7, trabajadores en Woodside, Sunnyside, Corona, Jackson Heights y Elmhurst. Y ha habido decenas de incidentes“, resumió Foye.

Supuestamente ha hecho añicos ventanas de trenes en las líneas 3, 4 y 7 desde el 8 de mayo. También se han visto casos en vagones de las líneas 2 y A.

“Quiero hacer un llamado a nuestros socios de justicia penal en las oficinas del fiscal de distrito de la ciudad para que procesen con todo el peso de la ley a esta persona y a otras que están dañando la propiedad del Metro o autobús”, agregó Foye, citado por Pix11.

Los vidrios de los vagones son gruesos y laminados por seguridad y para soportar los rigores del viaje diario, y como no se rompen fácilmente la policía cree que el sospechoso está usando un martillo.

Cuando se destruye una ventana, el tren debe ponerse fuera de servicio para una reparación de varias horas. Peor aún, la reserva de reemplazo se ha agotado y podrían ser necesarios ajustes de horario si el vandalismo continúa y los vagones deban ser retirados de servicio, según MTA.

Un operador del Metro publicó a fines de julio un video en Twitter con un tren de la línea 7 detenido en la estación 34th Street-Hudson Yards en Manhattan, con al menos una docena de ventanas rotas. El incidente parece estar relacionado con el sospechoso solicitado.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

