Lady Tacos de Canasta anuncia que tendrá su propio puesto en CdMx luego de que agentes tiraran su mercancía

Las muestras de apoyo en redes a la vendedora ambulante no paran

Luego de que le decomisaran su mercancía, Lady Tacos de Canasta informó que tendrá un local fijo en la calle de Pino Suárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Quiero agradecer a Adriana Contreras Vera Directora General de Gobierno y Lupita Collado, porque la bicicleta se recuperó, me pagaron los tacos y me dieron un lugar para vender dónde nadie me va a quitar, ahí en Pino Suarez”, detalló la comerciante muxe en sus redes sociales.

Gracias a toda la prensa! Esto es inmenso 🙏🏼 #LluviadeBendiciones #comunicado Posted by Lady tacos de canasta on Sunday, August 23, 2020

Lady Tacos de Canasta agradeció las muestras de cariño y apoyo que recibió luego de que le fuera decomisada su mercancía debido a que oficiales le tiraron los tacos que vendía y le quitaron su bicicleta, la cual fue recuperada por personas que se acercaron a ayudarle.

Posted by Lady tacos de canasta on Thursday, August 20, 2020

“Nosotros trabajamos de manera honrada, salimos a las calles a buscar sustento no a delinquir y la agresividad de las autoridades nos deja en claro que aquí en México uno tiene que ser ratero para que te dejen ser y no se vale”, añadió.

Deberdad estoy tratando de contestar a todos pero es la locura los amo los amo mucho mil gracias por tanto tanto amor 😘🥰 y las llamadas traban el celular !!😌 Los 3 números están a tope🙌🙏 Posted by Lady tacos de canasta on Friday, August 21, 2020

Su nombre es Marven, mejor conocida como Lady Tacos de Canasta. Nacida en el Valle de Etla se fue desde hace muchos años… Posted by Cosas De Oaxaqueños on Friday, August 21, 2020

Corrido de Lady Tacos (parodia el carrito) Corrido de Lady Tacos (parodia el carrito)NO TENGO DERECHOS DE AUTOR #LADYTACOS #TACOSDECANASTA Posted by Proculo "Guarache Veloz" on Friday, August 21, 2020

Además, expresó que pronto compartiría la ubicación exacta de su nuevo local para que continúe vendiendo sus tradicionales tacos de canasta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó que los elementos policíacos que decomisaron la mercancía de Lady Tacos de Canasta, fueron llamados a comparecer ante Asuntos Internos.

“Con respecto a lo ocurrido hoy donde elementos de la #PolicíaAuxiliar retiran enseres para la venta de alimentos a una persona en calles del #CentroHistórico; la #SSC informa que los policías relacionados con el hecho ya fueron llamados a comparecer ante #AsuntosInternos”, publicó la dependencia capitalina en Twitter.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Segob-CdMx) confirmó el procedimiento que se inició contra los agentes que excedieron sus funciones durante el altercado con la vendedora de tacos, pues la instrucción de la SSC-CdMx es “invitar a retirarse a quien expende alimentos o mercancías en el Zócalo capitalino”.

La Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió este viernes que hay que “mantener el orden” sin “abuso policial” ante los recientes incidentes en los que policías capitalinos han requisado la mercancía a vendedores ambulantes.

“Es importante mantener cierto orden en el centro y otros lugares de la ciudad. Eso no significa que deba haber abuso policial”, expresó Sheinbaum, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en redes sociales.

Este viernes, trascendió en redes sociales el caso de una anciana que sufrió una crisis nerviosa después de que policías capitalinos le requisaran las hierbas que vendía en el suelo en el centro histórico de la ciudad.

Y todo esto después de la enorme polémica generada el domingo luego de que un funcionario capitalino presumiera en redes de haber requisado 140 triciclos de vendedores ambulante en el acomodado barrio de Polanco, lo que dejó a más de un centenar de familias sin sustento económico.

Sheinbaum defendió este viernes que hay que evitar que en el centro histórico “haya un desbordamiento de esta actividad” y dijo que “se está revisando cómo está actuando la policía en estos casos”.

“Tenemos que guardar ciertas reglas y orden y al mismo tiempo evitar que no haya ningún abuso”, expresó.

Además, dijo que el Gobierno capitalino ha dado “muchos apoyos” a las personas vulnerables y aseguró que “se está buscando que todos tengan derecho al trabajo y al ingreso en estos momentos difíciles”.

En México más de 25 millones de personas, el 53 % de toda la población ocupada, trabajan en la informalidad.

El comercio informal es muy común en las calles de la Ciudad de México, donde miles de personas viven de vender alimentos, utensilios y muebles.

La cuarentena en México por la pandemia de COVID-19, que acumula 59,106 muertes y 543, 806 contagios en el país, siempre ha sido voluntaria precisamente para no dejar sin sustento a todas estas personas.

(Con información de EFE)