Policía latino amenazó con matar a su novia con su pistola NYPD

Henry Vidal, agente de NYPD, fue arrestado ayer por supuestamente amenazar con matar a su novia, que tenía una orden de protección contra él desde un presunto ataque hace cinco meses.

Vidal (45) supuestamente siguió a su pareja no identificada de 37 años hasta la casa de su hermana, donde hizo la amenaza y sacó su arma estando fuera de servicio, dijeron fuentes policiales.

La detención de Vidal ayer por un cargo de desacato criminal es la segunda vez desde el 6 de marzo, cuando también lo arrestaron por presuntamente atacar a su prometida, estando borracho.

Esa vez fue acusado de agresión y acoso por presuntamente maltratar a su pareja durante una discusión matutina en su casa de Inwood, y se le ordenó mantenerse alejado de la víctima, dijo la policía.

La mujer en ese momento fue llevada a un hospital del área para recibir tratamiento por hinchazón y hematomas en el tobillo.

También Vidal fue arrestado en 2012 por conducir intoxicado, acotó New York Post.

Then please explain then why this police officer, arrested for domestic violence/assault, still had his service firearm five months later so he could use it in yet another threat? https://t.co/42yHOd2kqf

— harlem medic emeritu (@harlemedic) August 25, 2020