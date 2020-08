Una mujer de Miami muere atrapada en el vehículo policial de su esposo

La esposa de un policía de Miami ha muerto después de quedarse atrapada en el vehículo policial de su esposo, según confirmaron las autoridades.

Los oficiales que están a cargo de la investigación están tratando el caso de la muerte de Clara Paulino, de 56 años, como un accidente. Los investigadores sospechan que la mujer accedió al auto de su esposo mientras él dormía en la casa tras terminar el turno de medianoche.

NEW: Wife of Miami cop dies after she gets trapped for hours in the back of his police SUV.

Detectives found her fingerprints all over the inside of the SUV. “Clearly, she was panicked and trying to get out." https://t.co/oq6OFVuDhk

— David Ovalle (@DavidOvalle305) August 24, 2020