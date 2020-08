Chivas perdona a medias a Uriel Antuna y Alexis Vega, les darán donde más les duele

Deportes

Los jugadores ya entrenaron con el primer equipo y podrían jugar ante Pachuca

Uriel Antuna y Alexis Vega han sido la “comidilla” en los últimos días luego de que el viernes pasado organizaron una fiesta para celebrar el cumpleaños del “Brujo” en donde se grabaron con botella en mano y grupo musical en vivo, todo esto en medio de la pandemia de coronavirus y a tan solo dos días de enfrentarse al Toluca.

La directiva de las Chivas impuso una sanción y separó a los futbolistas del primer equipo de manera indefinida, aunque esto duró muy poco pues en la práctica del martes los futbolistas fueron reintegrados con el plantel a petición de sus compañeros como Jesús Molina y Oribe Peralta, quienes abogaron por ellos y se comprometieron a que no vuelva a haber indisciplinas dentro del grupo.

Aunado a ello, tanto Antuna como Vega se manifestaron en redes sociales donde pidieron disculpas a la afición y prometieron alejarse de este tipo de situaciones.

Pudiera decir muchas cosas para expresar lo arrepentido que estoy, pero prefiero hacerlo en la cancha. No les voy a fallar, chivahermanos 🙏🏻 — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) August 26, 2020

Ambos jugadores serían elegibles para el técnico Víctor Manuel Vucetich en el partido del próximo sábado ante Pachuca en el Estadio Akron y aunque la sanción deportiva ya habría sido levantada, no ocurrirá lo mismo en lo económico.

Los altos mandos decidieron que aparte de separarlos del equipo tendrían que pagar una multa, esto último se va a mantener y de acuerdo a información del diario Récord les pegaría en los bolsillos, ya que solo estarían percibiendo aproximadamente la mitad de su salario.

Para el Guadalajara lo importante es que sus jugadores se disciplinen, pues no solo Vega y Antuna han incurrido en faltas, pero también tienen el problema en la cancha, ya que estos dos futbolistas tienen un gran peso en la delantera del equipo y les urgen las victorias porque hasta el momento se ubican en el lugar 12 de la tabla y no se pueden dar el lujo de no entrar a la Liguilla, en la que no participan desde el Clausura 2017.