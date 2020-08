Encuentran el cuerpo del soldado desaparecido Elder Fernandes colgando de un árbol a unas 25 millas de Fort Hood

Texas

Su familia se dirigía a Texas cuando se enteraron de la terrible noticia el martes por la noche

TEXAS – La familia del sargento Elder Fernandes se enteró este martes por la noche que el cuerpo del joven militar fue encontrado colgando de un árbol a unas 25 millas de la Base Militar de Fort Hood, de donde desapareció hace más de una semana, según informó la abogada de la familia.

Una persona caminando cerca de una vía de tren en el área de Temple, Texas ubicó el cuerpo de Elder a eso de las 5:40 p.m. (hora centro).

Investigadores dijeron que sabían que se trataba de Elder por una mochila negra que encontraron cerca que contenía la licencia de conducir del soldado, dijo Natalie Khawam, la abogada que representa a la familia de Elder y quien también representa a la familia de la solado Vanessa Guillen. Vanessa fue encontrada muerta el 30 de junio al costado del Río Leon luego de haber desaparecido de Fort Hood el 22 de abril.

La familia de Elder se enteró de la tragedia cuando se dirigían a Texas para buscar a Elder.

“Nuestra peor pesadilla ha ocurrido. Uno de los nuestros, el sargento Elder Fernandes fue encontrado muerto hoy”, dijo Khawam en una entrevista con el Boston Globe el martes por la noche.

“No pararemos hasta que nos demos cuenta lo que le ocurrió a Elder”, agregó la abogada.

El hermano mayor de Elder, Elton Fernandes, en una entrevista con ABC News dijo que hace un mes su hermano le contó que otro soldado masculino en la base le había agarrado el trasero.

“Mi hermano me dijo que no me preocupara porque él (Elder) se iba encargar del asunto”, dijo Elton Fernandes.

Oficiales de Fort Hood dijeron que aparentemente Elder abandonó la base “por decisión propia”.

El hermano de Elder dijo que la versión ofrecida por el Ejército no cuadra y que no creen que su familiar se haya ido por su propia cuenta.

Los familiares de Fernandes dijeron que Elder estuvo internado en un hospital a principios del mes y que estuvieron en contacto con el soldado, pero que éste no les reveló por qué fue hospitalizado.

Oficiales de Fort Hood confirmaron que Elder sí estuvo hospitalizado, pero no dieron mayores detalles.

La división del soldado reveló que el Ejército tiene una investigación abierta de contacto sexual abusivo involucrando a Fernandes.

Oficiales dijeron que la unidad de casos de abuso sexual había estado trabajando de cerca con el sargento Fernandes, asegurándose de que su caso estaba siendo atendido y que su reporte se tramitara adecuadamente.

Fernandes recientemente fue transferido a una diferente unidad para “asegurar que su caso fuera tramitado sin represalias”, según investigadores.

Los familiares de Fernandes informaron que la última persona que vio al soldado fue uno de sus supervisores.

El vehículo de Fernandes fue encontrado en la base militar con todas sus pertenencias.

La tía del del militar, Isabel Fernandes, dijo que su sobrino acababa de firmar un acuerdo para la renta de un apartamento, pero que nunca recogió la llave.

Fernandes era del área de Boston, Massachusetts.

Con Fernandes ya son diez los soldados que han desparecido de Fort Hood en un año y cinco de esos casos son homicidios que no han sido resueltos. Noticia en desarrollo.