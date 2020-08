Jacob Blake: Suspenden los playoffs de la NBA en protesta por la brutalidad policial

Los Milwaukee Bucks boicotearon los playoffs de la NBA y se negaron a salir a jugar contra los Orlando Magic, en protesta por el último incidente de brutalidad policial contra el afroamericano Jacob Blake en Wisconsin.

La decisión de los Bucks llevó a los Houston Rockets y Oklahoma City Thunder a anunciar también que no jugarían el quinto juego de su serie de playoff, después de lo cual la NBA anunció que se pospondrían todos los encuentros.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled.

— NBA (@NBA) August 26, 2020