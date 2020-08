Las impresionantes fotos de Kim Kardashian en Los Cabos, bronceada y en minibikini

Entretenimiento

Imágenes que paralizan corazones

Kim Kardashian regresó al trabajo en las bellas playas de México.

La estrella del famoso reality show “Keeping Up With The Kardashians” presumió un bronceado de infarto y su legendario cuerpazo en Los Cabos, Baja California.

Después de pasar unos días en República Dominicana con su esposo Kanye West y sus hijos, la voluptuosa modelo realizó una candente sesión de fotos.

Destaca el cuerpazo de “Kim K” en la prenda rosa fluorescente. Sin duda una de sus instantáneas más sugerentes de los últimos meses.

Sigue leyendo