Alcalde en Louisiana dice que huracán Laura dejó estructuras como “queso suizo”

Noticias

Efectivos de la Guardia Nacional ya se encuentran en las comunidad de Lake Charles para ayudar en las labores de rescate y recuperación

Efectivos de la Guardia Nacional ya se encuentran en terreno para ayudar en las labores de recuperación por el paso del huracán Laura en Louisiana.

La entidad inició trabajos en Lake Charles despejando caminos, según se puede apreciar en fotos en redes distribuidas por las autoridades militares.

Engineer work teams with the 843rd Engineer Co. clear debris from roadways in Lake Charles during the aftermath of #Laura. Currently we have 17 teams across the state assisting local and state agencies to #ProtectWhatMatters pic.twitter.com/9qrJlMZb5Y — LA National Guard (@LANationalGuard) August 27, 2020

As we work with other state agencies, aerial assessments have begun over the effected areas from #HurricaneLaura. UH-60 Black Hawks take off from Esler Field, Pineville, La. #ProtectWhatMatters pic.twitter.com/zPuGs150Bf — LA National Guard (@LANationalGuard) August 27, 2020

As the sun comes over Lake Charles, Guardsmen deploy to clear roadways to assess damages from #Laura. #ProtectWhatMatters pic.twitter.com/xf1ZWVvf8p — LA National Guard (@LANationalGuard) August 27, 2020

El gobernador del estado John Bel Edwards había anunciado ayer que la toda la Guardia Nacional de Louisiana (LANG) había sido activada en previsión a la llegada del sistema.

La última vez que se activó la fuerza de reserva fue durante el huracán Issac en el 2012.

La medida también la tomaron en Texas. Sin embargo, los reportes disponibles al momento indican que los soldados solo se han movilizado a Louisiana donde más destrucción se ha estado reportando en las últimas horas.

Según Army Times, más de 3,000 miembros de LANG estarían disponibles para proveer ayuda por tierra, mar y aire. Estratégicamente, posicionaron 222 vehículos de agua para transitar por áreas inundadas y unos 65 botes desde el sureste al suroeste de Louisiana para labores de búsqueda y rescate. También se dispusieron 19 aviones militares para asistencia.

Aunque tomará tiempo establecer la gravedad y alcance de los daños, el alcalde de Lake Charles, Nic Hunter, una de las zonas más afectadas por el embate de Laura, no describió un panorama alentador.

“Esto ha convertido a la ciudad de Lake Charles en un evento de vientos catastróficos”, indicó Hunter a The Weather Channel.

“Yo miro por la ventana y veo los edificios en el centro de Lake Charles que se ven como queso suizo. Yo veo una torre de televisión que colapsó. Veo literalmente fachadas completas de edificios que literalmente se derrumbaron, no solo las ventanas. Las paredes del primer piso completo de la alcaldía básicamente destruidas. Esto es un evento muy grande”, detalló.

El fenómeno atmosférico que tocó tierra cerca de Cameron la madrugada de este jueves como categoría 4 con vientos de 150 mph provocó la muerte de una menor de 14 años a la que le cayó un árbol encima en Leesville.

El sistema además provocó un fuego en una planta química cerca de Lake Charles.

#LakeCharles #Louisiana 🇺🇸‼⚠️POSIBLE FUGA DE CLORO PROVOCA UN INCENDIO QUIMICO CERCA DE LAKE CHARLES ⚠️‼ #InformativoMx ☑Este jueves se registró un incendio en el área de Westlake, Louisiana, que ha provocado que los gases y el humo se derramen sobre la I-10. El incendio parece haber estallado en el sitio de una planta química o refinería de petróleo, según múltiples informes en las redes sociales. La I-10 está cerrada en Sulphur, Louisiana, debido a la fuga masiva de cloro, dijo un operador de radio de HAM al Servicio Meteorológico Nacional.El gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, dijo que se recomienda a los residentes que se refugien en el lugar hasta nuevo aviso. "Si se encuentra en el área de Westlake / Moss Bluff / Sulphur, protéjase en su lugar, cierre las ventanas y puertas y APAGUE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. Hay un incendio químico. Quédese adentro y espere instrucciones adicionales de los funcionarios locales", Fue lo que tuiteó Edwards este jueves. Posted by Informativo Mx Noticias. on Thursday, August 27, 2020

Por Calcasieu Parish, que rodea la referida ciudad, se han reportado varios árboles caídos y casas rodantes volcadas.

Al menos, hasta mañana, los habitantes del estado así como de Texas y Arkansas seguirían experimentando condiciones climatológicas inestables debido al paso de Laura que permanece como categoría 1 tras debilitarse al tocar tierra.

Triste amanecer en #lakecharles destruida por #hurricanelaura Posted by El Sueño del Norte on Thursday, August 27, 2020

#EEUU 🇺🇸: Estamos viendo ya a primera vista, algunos de los daños que se produjeron en #LakeCharles el paso de la ira del huracán #Laura en #Cat4 y vientos de 240 Km/h, siendo uno de los ciclones más fuertes de los que han tocado tierra en el estado de #Louisiana en más de 164 años. #N4V Posted by Noticias4Vision on Thursday, August 27, 2020

Huracán Laura con viento de hasta 209.21 kilómetros por hora 🛑 #Huracán #Laura Un hombre en #LakeCharles registra el viento y la lluvia azotando su embarcación. El indicador de viento muestra velocidades máximas de más de 130 MPH ( 209.21472 kilómetros por hora).#OlivaNoticias #Multimedios Posted by Oliva Noticias on Thursday, August 27, 2020

FUERTES IMAGENES DEL HURACAN LAURA GOLPEANDO LOUISIANA FUERTES IMAGENES DEL HURACAN LAURA GOLPEANDO LOUISIANA El huracán Laura de categoría 4 destroza edificaciones a su paso por Lake Charles, LA. #Louisiana #Laura #HurricaneLaura2020 #US #USA #Texas #lakeCharles #HurricanLaura Posted by En Resumen Noticias on Thursday, August 27, 2020