Beren Gokyildiz, la niña protagonista de ‘Todo Por Mi Hija’ de Telemundo, y el orgullo de formar parte de esta serie

Entretenimiento

Con tan solo 10 años, Beren es toda una profesional

Beren Gokyildiz se ha convertido en toda una estrella internacional tras protagonizar la telenovela turca “Todo Por Mi Hija“. La niña actriz es la protagonista de la nueva serie de Telemundo que está dispuesta a conmover al público latino de Estados Unidos.

A pesar de su corta edad, Beren ya es conocida mundialmente y eso la llena de orgullo.

“Me siento muy orgullosa de formar parte de ‘Todo Por Mi Hija’ porque es una historia muy linda y que le gusta a toda la familia. ¡Estoy muy contenta!” nos dijo la actriz en una entrevista vía e-mail.

Beren da vida a Oyku quien, al ser abandonada por su tía, queda bajo el cuidado de su padre, Demir (Buğra Gülsoy), al cual acaba de conocer y que solo acepta cuidarla a cambio de no ir a prisión. Demir, un estafador profesional, no imagina que juntos atravesarán muchas pruebas que los unirá y formará un lazo de amor entre padre e hija. Sin embargo, Oyku guarda un secreto que impactará la vida de todos.

Una de las cosas que más disfrutó la actriz fue compartir escena con su papá en la ficción.

“Disfrutaba mucho compartir con el resto del elenco. Bugra (“Demir”) es muy gracioso y me hacía reír mucho dentro y fuera del set“, confesó.

Durante sus ratos libres entre escenas Gokyildiz dijo haber llevado un gran ambiente con sus compañeros.

“Compartía con mis compañeros, nos divertíamos y reíamos mucho. También jugaba con los otros niños del elenco. A veces llevábamos juegos de mesa o de cartas, como las cartas UNO, y jugábamos entre escenas. En otros momentos completaba mis tareas de la escuela o estudiaba mis líneas para la próxima escena“, dijo

Para una niña de 10 años no parece ser fácil aprenderse todos los diálogos pero Beren dijo que “practicaba y practicaba” para estar lista a la hora de grabar.

“Me gusta leer mucho entonces no me resultó difícil aprender las líneas“, agregó.

“Me gusta jugar con mi perro y compartir con mis padres y mis amigos. También me gusta jugar juegos de video, estudiar, bailar y hacer gimnasia“, finalizó.

“Todo Por Mi Hija” inicia el martes, 1 de septiembre a las 9pm/8c en Telemundo.