¿Cuál es el significado de soñar con bebés?

Astrología

Soñar con un bebé ¿significa que viene un nuevo miembro a la familia? Conoce lo que simbolizan los recién nacidos en nuestros sueños

Los bebés inspiran ternura e inocencia y para los padres primerizos significan un cambio radical en su vida, en ese sentido, va su interpretación en lo sueños. Los recién nacidos en el mundo onírico ocasionan intriga ya que lo primero que podríamos imaginar es que nos avisa de un embarazo cercano.

Si bien los sueños no representan literalmente lo que pasa en nuestra vida, sí son reflejo de la misma, aunque de un modo bastante extraño. Soñar con un bebé es señal de cambios, nuevos inicios y planes.

Además, se suele relacional al hecho de recibir alguna noticia que genera alegría, por lo que podría ser la llegada del bebé que tanto esperabas, aunque depende de la situación por la que se atraviese en la vida real.

También lee: Cómo se comportan los niños según su signo del Zodiaco

Soñar con un bebé recién nacido

A primera instancia revela el deseo de convertirse en padres, pero también significa que un proyecto requiere más atención y si se le invierte el tiempo y esfuerzo necesarios rendirá buenos frutos, según se explica en un artículo del portal Esoterismos.

Si una mujer joven fue la que tuvo este sueño insinúa que alguien está tramando una traición o sufrirá una desilusión de alguien que conoce.

Soñar con la muerte de un bebé

Es más bien una pesadilla por lo trágico del suceso y precisamente su significado va ligado a el fin de un ciclo o una etapa que fue importante en nuestra vida. Si una madre es la que presenta este sueño es reflejo de preocupación por asuntos personales.

Soñar con muchos bebés

Se cree que cuando presentas este sueño es porque pasas por una etapa de mucho estrés y tu mente regresa a momentos en los que te sentías protegido y no tenías idea de lo difícil que resulta la vida.

Soñar con un bebé en brazos

Si conoces al bebé significa que sientes aprecio por él y su familia y deseas que protegerlos de cualquier adversidad que se avecine. Asimismo, sugiere que deseas resguardar lo que has logrado en tu vida. Pero si el bebé que tienes en brazos es desconocido simboliza que te sientes perdido. Podría indicar que no estas feliz con la vida que llevas y el bebé representa un anhelo lo que sería para ti la felicidad.

Soñar con un bebé dormido en brazos

Simboliza que estas en un momento de serenidad y te sientes reconfortado por la manera en que llevas tu vida. Si está dormido en otro lugar, muestra tu preferencia por mantenerte alejado de problemas.

Soñar que un bebé ríe

Indica que tu rutina diaria no es motivo de angustia y tu mente se encuentra relajada, finalmente disfrutas de momentos de paz.

Soñar que llora

Posiblemente haya una necesidad que aún no satisfaces y que no puedes expresar a través de las palabras. Asimismo, representa angustia e impotencia, la necesidad de ser amados o tienes algún problema y no sabes cómo enfrentarlo.

Te puede interesar: ¿Soñar con una boda presagia que te casarás? Conoce sus significados