El carrito de supermercado inteligente de Amazon estará de estreno en Los Ángeles

El cosmopolita y dinámico mercado de Los Ángeles es una audiencia idónea para probar nuevas tecnologías, por lo que no es extraño para los angelinos experimentar cosas primero que nadie en cualquier otra parte del mundo.

Y así será con el nuevo carrito de supermercado inteligente de Amazon.

Junto con la apertura de su primera tienda Amazon Fresh en Los Ángeles, vine el lanzamiento del carrito que te indica dónde encontrar un producto, te factura los artículos que pones en él y te permite pagar sin tener que ir a una caja registradora.

At Amazon's newest grocery store in Woodland Hills, you can ask Alexa voice assistants where to find milk, scan and check out your groceries using your shopping cart, and pick up books you ordered off the e-commerce giant's websitehttps://t.co/ns56KhsSSK

— KTLA (@KTLA) August 27, 2020