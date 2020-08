Hombre en Louisiana intenta salvarse de huracán Laura con dos colchones dentro de su casa y sin parte del techo

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el impacto del huracán Laura en zonas de la costa de Louisiana donde tocó tierra como categoría 4.

El sistema, que ya bajó a intensidad 2, continúa dejando lluvias torrenciales, inundaciones, vientos extremos y peligrosas marejadas mientras sigue su ruta hacia el sureste de Texas con destino a Arkansas.

El ojo de Laura, que tocó tierra en el distrito de Cameron a la 1:00 a.m. hora local, ya ha provocado incidentes que han puesto en riesgo la vida de los habitantes.

Por ejemplo, en el ciberespacio circulan imágenes del techo desprendido del Golden Nugget Casino en Lake Charles, Louisiana.

Adicional, el cazador de tormentas Brandon Clement captó imágenes del momento en que los vientos volcaron un vehículo remolque habitable o casa rodante.

No se han reportado heridos en relación con estos incidentes.

En otro hecho, Tolor White, grabó la emergencia que vivía desde el interior de su vivienda en Lake Louisiana cuando la tormenta arrancó el techo y cristales de ventanas salieron disparados.

El hombre, que habló con CNN, dijo que tuvo que guarecerse bajo dos colchones.

WATCH: Tolor White, Jr. said his home has suffered significant damage from Hurricane #Laura . When he was surveying the damage, the glass windows broke directly next to him.

Cuando Laura llegó a tierra tenía vientos sostenidos de hasta 240 mph. Lo anterior podría explicar estas dramáticas escenas.

Al momento, el sistema registra vientos de 100 mph tras haberse debilitado.

Las autoridades habían advertidos a los residentes de la ruta del huracán que desalojaran a tiempo.

National Hurricane Center Director Ken Graham says he expects Laura to remain a hurricane up to the Arkansas border.

“We’re not done yet,” he says, adding that the storm surge could be “prolonged.” https://t.co/854Yj5xXyT pic.twitter.com/tLn5BaXk0i

— New Day (@NewDay) August 27, 2020