Horóscopo de El Niño Prodigio 27 de agosto de 2020

Astrología

El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los doce signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Evitarás mezclarte en actividades que te tomen mucho tiempo y esfuerzo. Tu tranquilidad emocional también tiene mucho que ver con tu bienestar y tu salud, así que le darás más importancia a este aspecto de tu vida. Cualquier desacuerdo que exista se solucionará lentamente.

04/20 – 05/20

Si no entiendes de términos medios en los temas de amor, te aconsejo que recuerdes las experiencias pasadas que te han dejado huellas. Si algo no te agrada, aléjate de esa persona, ve a lo seguro y no tomes riesgos. Eso será lo más sano para ti en este día.

05/21 – 06/20

Los encuentros con personas desconocidas serán un desafío para ti, pero te mantendrás tranquilo porque sabes que no vale la pena meterte en problemas por gusto. Todos los demás seguirán tu ritmo y si no piensan igual que tú deberás ser comprensivo.

6/21 – 7/20

Tu palabra puede aconsejar, pero también puede lastimar a muchos corazones. Yo sé que tienes muchas formas de decir lo que sientes, así que intenta no usar la más dura y exagerada. También prepárate para un cambio importante en tu vida.

07/21 – 08/21

Te ocuparás más de tu físico, de tu persona y buscarás llamar la atención de aquellos que amas. También te identificarás fácilmente con los problemas de los demás y estarás en mejor disposición de ayudar a quien lo necesite. Te aplaudo esa actitud.

08/22 – 09/22

Hoy vas a comenzar a moderar tus gastos porque ya te diste cuenta que estás despilfarrando mucho dinero. Te recomiendo que te concentres en sacarle provecho a los detalles más pequeños de la vida. No todo es lujo y excentricidades. Haz ajustes en tu economía lo más pronto posible.

09/23 – 10/22

Tú sabes que para verte bien tienes que sentirte feliz desde tu interior, así que hoy limpiarás todo lo negativo que has acumulado en tu alma. Cuando lo hagas, tu cuerpo físico resplandecerá de energía y reinará la paz en todos los aspectos de tu vida.

10/23 – 11/22

Por fin dejarás atrás esa mala costumbre de perder energía con seres que no te respetaban, ni te valoraban. Tu selección de compañeros será mucho más acertada. Disfrutarás de todo y de todos sin envolverte con gente complicada.

11/23 – 12/20

A partir de ahora establecerás tus propias reglas y serás fiel a lo que ya has decidido. También será momento de defender mejor tus derechos ya que tus esfuerzos por superarte serán recompensados. Yo sé que te sientes más en confianza, así que es momento de brillar.

12/21 – 01/19

Hoy te quiero recomendar que controles un poco más tus emociones, especialmente cuando estés discutiendo con alguien difícil. En su lugar, utiliza todos tus encantos para darte a entender de la mejor forma. Eso funcionará mejor.

01/20 – 02/18

Siempre has luchado por otras personas, pero ahora es momento de hacerlo por ti para que alcances ese grado de felicidad que tanto deseas. Aprovecha este día para meditar en las cosas que te dan gratificación a tu vida.

02/19 – 03/20

Un nuevo proyecto te traerá mucho dinero y te abrirá las puertas hacia logros mayores en tu vida personal. También se darán importantes uniones sentimentales o asociaciones de negocios que te llevarán a mejorar tu calidad de vida.

