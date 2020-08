Kamala Harris critica a Trump y a la Convención Republicana: “No se supone que sea sobre él”

Kamala Harris hizo el jueves una reprimenda devastadora a Donald Trump, criticando al presidente por su lenta respuesta a la pandemia de coronavirus y la creciente agitación racial, y por lo que dijo que fue una falta de atención significativa de la Convención Nacional Republicana a estas dos crisis en Estados Unidos, en un discurso desde la Universidad George Washington, en Washington DC.

La candidata demócrata a la vicepresidencia comenzó su discurso abordando el “dolor, el dolor y la destrucción” causados por los incendios forestales en California y Colorado y el huracán Laura en el Golfo de México, y también por el tiroteo policial de esta semana contra Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, que ha provocado protestas en ocasiones violentas.

Aquí puede verse el discurso completo de Kamala Harris (en inglés):

