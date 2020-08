La confesión de un hombre a la policía de Miami antes de morir asesinado: “El conductor de Uber me disparó”

Aparentemente fue un tiroteo en el barrio de Opa-Locka entre un conductor de Uber y otro conductor que murió, pero la policía está investigando los hechos.

Ahora una familia ha quedado devastada y está buscando respuestas. Sus seres queridos no encuentran consuelo.

Te puede interesar: Tiroteo en un Taco Bell de Miami deja al menos un herido

“Estuvo involucrado en una discusión en la carretera con un conductor de Uber, momento en el que recibió el disparo”, dijo el teniente de policía de Opa-Locka, Nikeya Jenkins.

El hombre que aún no ha sido identificado, le dijo a la policía que conducía cerca LeJeune Road y la 135 calle del Noroeste cuando tuvo algún tipo de confrontación con una persona que dijo que era un conductor de Uber, y terminó con una herida de bala.

Te puede interesar: Un muerto tras un tiroteo en un edificio de oficinas de Miami

La policía dijo que el hombre condujo tres millas desde el lugar hasta Amelia Earhart Park en busca de ayuda. Su vehículo azul quedó atrás, con un agujero de bala perforado justo encima de la manija de la puerta del lado del conductor. Un oficial estacionado en el parque llamó a los bomberos.

my @Uber driver is driving and clipping his nails… forgot how interesting miami is pic.twitter.com/fZURFSH7Iu

— محمد فهد العدواني (@MohAdwani) August 27, 2020