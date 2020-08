Latino intentó abusar sexualmente de niñas gemelas en Nueva York

Alex Ramírez fue acusado de intentar abusar sexualmente de unas niñas gemelas de 9 años en Merrick (Long Island, NY).

Pero abogado, Marc Gann, dice que éste es un caso de identidad equivocada, que su cliente no es culpable y que luchará contra los cargos.

La policía arrestó a Ramírez (26) en relación con un incidente que ocurrió el 10 de agosto, cuando las gemelas pedaleaban a la casa de su abuela y supuestamente lo vieron exponiéndose mientras estaba sentado también en su bicicleta.

Una de las niñas regresó para decirle a sus padres, pero la policía dice que Ramírez agarró a la otra hermana y trató de bajarle los pantalones.

La víctima pudo escapar y regresar a casa a salvo. “Estoy orgullosa de mis hijas”, dijo a News12 la madre no identificada. “Si algo puedes sacar algo de esto, es hablar con sus hijos”.

Ramírez fue procesado por varios cargos que incluyen intento de abuso sexual, lascivia pública y poner en peligro el bienestar de un menor.

El juez ordenó que fuera detenido con una fianza parcialmente garantizada de $200 mil dólares y emitió dos órdenes de protección para mantenerlo alejado de las niñas.

Police: Freeport man exposed himself to girl, tried to sexually abuse her sisterhttps://t.co/8UbT13F4n0

— Rich Barrabi (@RichBarrabi) August 22, 2020