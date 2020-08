Nahuel Guzmán podría irse de Tigres por culpa de Messi

Deportes

Ambos futbolistas ya compartieron vestidor con la Selección de Argentina

El futuro de Lionel Messi es incierto. Los problemas con la actual directiva de Barcelona lo tienen con pie y medio fuera del club, y aunque se rumorea que ya tendría un arreglo con el Manchester City, aún no hay nada confirmado, por lo que el argentino podría ir al equipo que él desee, siempre y cuando se rescinda su contrato de forma unilateral.

Esto generaría una oportunidad de ensueño para el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, quien tras renovar con los felinos estableció una cláusula en la que detalló que si algún día Messi jugara con Newell’s Old Boys, él podría regresar a su país para jugar al lado de su compatriota. Hecho que en la actualidad luce prácticamente imposible, pues Messi se encuentra en la órbita de los grandes clubes de Europa, y sería difícil que regresara a su país.

A pesar de lo que ocurre en la actualidad, el “Patón” Guzmán no descarta algún día poder jugar al lado de su ídolo y verlo en el fútbol argentino.

“Cuando lo propuse me dijeron que sí. La única manera de que me cedan a Newell’s, aunque sea seis meses, teniendo contrato era si volvía Messi. Me encantaría que se dé porque él quiere o se tiene que sacar las ganas de jugar en Argentina. Todos tienen situaciones particulares o familiares, y me imagino que también hay un tema de exposición. Es difícil que pase”, fue lo que dijo el guardameta de los felinos el pasado mes de mayo, durante una entrevista para TyC Sports.

¡Nahuel Guzmán quiere ir con Messi! Nahuel Guzmán en su último contrato con Tigres, estableció una cláusula para que en caso de que Lionel Messi llegue a Newell’s Old Boys, él también pueda salir del cuadro regiomontano para regresar a su exequipo.#UltimoMinuto pic.twitter.com/sVZb9ybiSk — Último Minuto Oficial (@UltimoMinuto_Of) August 27, 2020

Messi comenzó su formación como futbolista en Newell’s Old Boys, por lo que no sería sorpresivo que en un futuro regresara a su país para un posible retiro de las canchas, pues los argentinos jamás disfrutaron de su talento en la liga local, ya que a los 13 años se fue a Barcelona.