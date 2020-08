Siguen los avances contra el fuego en California aunque hay dos desparecidos

Los bomberos volvieron a lograr importantes avances contra los múltiples incendios que permanecen activos en California la madrugada de este jueves, dos de estos están contenidos ya en más de un 30%, aunque dos personas siguen desaparecidas.

De los tres grandes fuegos que sigue activos, el que más preocupa a las autoridades es el que quema entre las poblaciones de Pescadero y Santa Cruz, en una zona turística y muy poblada, y donde se busca a los dos desaparecidos después de que un hombre de 73 años falleciese tratando de huir de las llamas.

“En las últimas horas hemos podido adentrarnos con mayor profundidad en el incendio y extinguido fuegos que quemaban cerca de casas, lo que nos ha permitido crear un entorno más seguro“, dijo en una rueda de prensa el jefe de operaciones del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios del estado (CalFire), Mark Brunton.

MORE HAZARDS: Intense heat from the #CZULightningComplex melted this section of asphalt road. This is one of many hazards in the burn area. pic.twitter.com/BaAvXJG9a2

— CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) August 27, 2020