Una mujer latina gana $1 millón en un Walmart de Miami

Una mujer de Miami aún no se cree lo que le pasó cuando fue al Walmart Supercenter de Coral Way. Dora Maceda jugó a la Lotería de la Florida y resultó ganadora del premio mayor de $1 millón.

El boleto cuesta $5, así que la jugada le salió muy bien. Un portavoz de Lotería de la Florida confirmó a varios medios que Maceda prefirió agarrar el pago único, con lo que se llevará la suma de $750 mil, una cantidad nada despreciable.

