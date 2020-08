Arrestan a sobrino de actriz Meryl Streep por seria agresión en Nueva York

Nueva York

Fue acusado de causar "traumatismo craneal grave" en el estacionamiento de un Chase Bank en Long Island

Charles Harrison Streep, sobrino de Meryl Streep, la actriz más galardonada del Hollywood contemporáneo, fue detenido ayer en East Hampton (NY), en un supuesto incidente de furia callejera que dejó a la víctima requiriendo cirugía de emergencia por una lesión en la cabeza.

El detenido tiene 31 años y es hijo de un hermano de la famosa actriz y nieto del ex Secretario del Tesoro William E. Simon, bajo la presidencia de Richard Nixon.

Fue acusado de agredir a la víctima en el estacionamiento de un Chase Bank el lunes, causándole un “traumatismo craneal grave”, dijo la policía de East Hampton Village en un comunicado de prensa.

La víctima no fue identificada, pero medios locales, incluido The Independent, dijeron que es un joven de 18 años que conducía un sedán Ford y acababa de salir de Main Street hacia Circle, que conduce al estacionamiento del banco, cuando se topó con el un Audi convertible de Streep, alrededor de las 11:30 a.m.

Luego ambos conductores discutieron. Se recibieron varias llamadas al 911 sobre la presunta agresión, pero Streep no se encontraba en la escena cuando la policía llegó al lugar, dijo el teniente Gregory Brown.

Streep fue arrestado ayer, tres días después del hecho, en una casa en Pondview Lane en East Hampton, pero oficialmente reside en NYC.

Fue acusado de delitos graves de asalto y estrangulamiento, procesado y puesto en libertad con una fianza de $5 mil dólares.

La víctima inicialmente se negó a recibir tratamiento médico, pero lo solicitó más tarde, dijo Brown. Al diagnosticarse la gravedad, fue trasladado en avión al Hospital Universitario Stony Brook para una cirugía, la tarde del lunes.

Son muy raros los incidentes relacionados con Meryl Streep (71), quien ha mantenido una carrera sin chismes ni escándalos desde los años 70’s y es la actriz con más nominaciones en la historia del Óscar (20), premio que ha ganado 3 veces.

