Carlos Cuevas habla de la complicada situación que vive con su hermana, la cantante Aída Cuevas

Entretenimiento

El cantante reveló que hay cariño entre hermanos, pero no tiene comunicación desde hace varios años

Carlos Cuevas aseguró que le tiene cariño a su hermana Aída, de quien está distanciado desde hace tiempo.

La separación entre ellos es un tema familiar que se ventiló en los medios.

“Todo mundo se siente con la autorización de hablar y decir. Se ha hecho una bola muy grande de esto cuando, de verdad, no era tan grande“, afirmó el cantante.

La ruptura entre los hermanos tomó fuerza en julio pasado cuando Aída lanzó un comunicado en el que prácticamente pedía respeto y señalaba que “la ropa sucia se lava en casa”.

La fama de los hermanos Cuevas es precisamente lo que ha hecho que se toque el tema de su distanciamiento, pero ninguno de los dos tienen perfil de ser artistas que se vinculen con el escándalo.

“No hay comunicación. A la mejor sí hay cariño, cuando menos de mi parte, sí, pero no hay nada de comunicación entre nosotros dos“, respondió Cuevas ante la pregunta de cómo está la situación entre ellos.

“Claro que duele, a cualquiera saca de su centro, pero cuanto tú crees que has hecho las cosas bien y has dado lo mejor de ti para que hubiera una buena convivencia… pues no queda de mi parte. No me siento responsable de nada. Simplemente así nos tocó el camino. El cariño ahí está“, aseguró.

Mientras los problemas con su hermana continúan, el cantante mexicano y conductor del programa ‘Noche a Noche’ ofrecerá este viernes 28 de agosto, un concierto streaming con su compadre Ricardo Caballero a través de Eticket.

“Vamos a tener la oportunidad de estar en un show, en vivo y a todo color por Eticket desde casa, pero con la misma energía que nos caracteriza, con las mismas ganas de cantar lo que más nos gusta, que es la música romántica“, agregó el cantante.

Ricardo agregó que siempre es un placer interpretar canciones junto a su compadre.

“La energía que tenemos en el escenario es la de dos amigos pasándola bien“, indicó el intérprete.