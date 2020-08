Encuentra en Miami a una niña perdida que había desaparecido en Tennessee

La policía ha encontrado a una niña perdida en el condado de Miami-Dade, a más de 1,000 millas de distancia de Tennesse, el lugar donde vivía en un hogar de crianza. La niña, que ahora tiene 13 años, tenía 12 años cuando desapareció y confesó a los oficiales que se había lastimado el pie mientras huía.

Sandra Bates estaba descalza cuando los oficiales la encontraron el martes caminando por la calle, según dio a conocer el comandante Nick Wollschlager, portavoz del Departamento de Policía de Biscayne Park.

Te puede interesar: Encuentran a un niño de 10 años que había desaparecido al norte de Miami

Wollschlager explicó que la niña les dijo que estaba preocupada por su hermana pequeña, Sara Jones, a quién había dejado atrás.

Antes de ser trasladada por un equipo de rescate de los bomberos del condado de Miami-Dade al North Shore Medical Center, la niña les dio dos pistas a los oficiales: el color de la casa de la que se escapó y dos números que formaban parte de una dirección.

Los oficiales notificaron al Departamento de Niños y Familias de Florida que Sandra había sido secuestrada el 22 de septiembre de 2019 en Memphis. Los detectives encontraron la casa en la 1312 NE 150 St.

Te puede interesar: Encuentran a un hombre de Miami que se había perdido tras salir a pasear con su paddleaboard

Sandra Bates arrested on out of state warrant after she is accused of kidnapping 3 siblings who were in foster care in Tennessee. 2 girls were found, but the search is still on for 15 YO Servario Bates. #DCF concerned 3 siblings were victims of sex trafficking. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/Dva84ARTtn

— Roy Ramos (@RRamosWPLG) August 28, 2020