Gavin Newsom presenta cómo será la reapertura de California

Después de varios meses en que el estado de California atravesó por un aumento en la propagación del virus, el gobernador Gavin Newsom, presentó un nuevo modelo que determinará la posibilidad de cada condado de restringir o permitir ciertas actividades.

“Es importante resaltar que lo que vamos a implementar en California, es en términos de progreso y en términos de nuevas estrategias en torno a cómo enfrentamos la pandemia”, afirmó el gobernador al inicio de su presentación.

NEW: California is launching a Blueprint for a Safer Economy.

It’s simple.

Your county will be assigned a color based on:

– Case rate

– Positivity rate

Your color determines how businesses can operate in your county.

Find your color & what’s open ➡️ https://t.co/xtXFwVeWc2 pic.twitter.com/fFXR7rbtU1

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 28, 2020