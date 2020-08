Giovanni Medina asegura que Ninel Conde no quiso ver a su hijo porque se fue de luna de miel

Entretenimiento

El empresario reveló que la cantante nunca se ha hecho cargo de su hijo menor, razón por la cual él recibió la custodia temporal

Durante la batalla legal que enfrentan Ninel Conde y Giovanni Medina por la custodia de su hijo Emmanuel, han surgido fuertes declaraciones en las que ambos defienden su postura a través de los medios de comunicación y redes sociales, por lo que recientemente se dieron a conocer los supuestos motivos por los que la cantante se negó a visitar a su hijo.

Durante una entrevista con Tanya Charry, para el programa de Univision ‘El Gordo y La Flaca’, el empresario mexicano aseguró que la madre de su hijo nunca se ha hecho cargo del niño, razón por la cual él recibió la custodia temporal por parte de las autoridades de México.

“Ninel por sus actividades tanto sociales como profesionales, ha sido una figura ausente. Eso fue algo que padecimos como familia“, y recordó que durante el tiempo en que convivieron como pareja, también padeció esa ausencia de forma permanente.

“Que se va un mes y medio a Miami, sin terminar conmigo, y regresa con otro novio, pero además en ese mes y medio le habló tres veces por video llamada a nuestro hijo, yo lo documenté ante un juzgado“.

Además, reveló que la cantante tuvo un grave descuido con el pequeño, por lo que las autoridades decidieron otorgarle a él la custodia temporal:

“Hay una cosa que la gente no sabe, el día 24 de febrero, y yo tengo la constancia de la escuela, en donde me dicen que su mamá no lo recogió, que lo tuvieron que traer a mi casa porque dejó al niño en estado vulnerable a media calle“, respondió.

Y dio a conocer parte del acuerdo al que llegaron frente a las autoridades, el cual se realizaría únicamente cuando la actriz se encontrara en México, de lo contrario, las visitas se reprogramarían:

“Mi hijo viviría conmigo todos los días hábiles del calendario escolar. Las convivencias de mi hijo con su madre serían un fin de semana cada quince días“.

Finalmente, el empresario recordó la ocasión en la que le ofreció a los abogados de Ninel que fuera a visitar al pequeño Emmanuel a su casa, sin embargo, ella se negó porque se fue de “luna de miel”:

“Yo como acto de buena fe le ofrecí a sus abogados que si el tema era que quería ver a nuestro hijo que lo viera ya. Yo le dije: ‘Ricardo que vaya mañana a la casa a verlo’, su abogado le marca en altavoz y para sorpresa de todos nos dice que no, que no acepta. No porque no iban a ser mis condiciones, que iba a ser lo que ella quisiera y que no. Pero cuál fue el motivo real, que a los tres días se fue de luna de miel“, detalló.