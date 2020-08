Michelle González se defiende de acusaciones de nepotismo por su participación en ‘Imperio de Mentiras’

Entretenimiento

La hermana de la actriz es también la productor de la nueva telenovela de Televisa y Univision

Michelle González es una de las actrices confirmadas para “Imperio de Mentiras“, la nueva producción estelar de Televisa y Univision. Bajo la dirección de Giselle González, este proyecto es protagonizado por Angelique Boyer y Andrés Palacios.

Para impulsar las emociones de los fans que esperan esta nueva serie, la cuenta oficial en Instagram de la producción ha estado compartiendo descripciones de los personajes. Entre ellos está el del personaje de Fernanda Navarro, quien interpretará Michelle.

Entre los comentarios se encontró una seguidora que hizo un comentario ya que Michelle y Giselle (la productora) son hermanas.

“Cuando será que no esté la hermana de la productora en sus proyectos”, escribió la fan.

Michelle ha participado en varias telenovelas en donde su hermana es la productora como en “Cuna de Lobos”, “Cachito de Cielo”, y “La Candidata”.

Con lo que la fan no contaba es que Michelle pudo leer su comentario y se defendió de las acusaciones de que solo tiene los roles por ser hermana de la productora.

“De los 6 proyectos que ha hecjo mi hermana, es el [segundo] donde participo”, escribió la actriz. “Me seguirá escogiendo siempre y cuando exista un personaje donde de el perfil y lo más importante: si me lo gano con mi casting, porque así me ha escogido, haciendo una audición”.

“Giselle no hace excepciones porque sea su hermana, me he ganado mis papales, no solo con ella, sino con otros productores y otros proyectos. Si no conoces mi trabajo está bien, pero no ataques sin saber. Todo lo que tengo lo he ganado con mi trabajo y talento. Espero que te des la [oportunidad] de conocer esta historia y entonces si me des tu opinión sobre mi papel”.

“Imperio de Mentiras” inicia el 21 de septiembre a las 9pm/8c por Univision.