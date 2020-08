Nueva York registra la tasa más baja de infección. Abrirán parques para ligas deportivas

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este viernes la tasa de infección por COVID-19 más baja en el estado desde que se expandió la pandemia: 0.65 por ciento.

Los porcentajes de contagios del estado de Nueva York han sido inferior al 1 por ciento, todos los días, durante las últimas tres semanas.

“La lucha contra el coronavirus requiere una enorme valentía y disciplina por parte de los neoyorquinos. Estamos optimistas. Esto es evidencia de que lo que cada uno de nosotros hace para frenar la propagación, marca una diferencia real“, dijo el mandatario estatal.

Las autoridades de salud siguen aumentando su capacidad para realizar pruebas y seguimiento a los contactos, a medida que se estudian los mecanismos para una reapertura gradual basada en datos.

Hasta el jueves se habían realizado 8 millones de pruebas en el estado.

“Estos nuevos datos muestran que no estamos necesariamente encontrando más positivos con más pruebas, lo cual es una buena noticia. Insistimos que todavía no estamos fuera de peligro, debemos seguir con la prevención”, precisó Cuomo.

Mientras se confirma que la cifra de contagios por coronavirus sigue a raya, el Alcalde Bill de Blasio anunció este viernes que partir del 15 de septiembre el Departamento de Parques de la Ciudad comenzará a otorgar permisos para que las ligas juveniles de béisbol, sóftbol, fútbol y cricket puedan reanudar sus actividades en áreas al aire libre de los cinco condados.

Este paso no incluye ningún deporte en espacios interiores incluidas las piscinas.

“Nuestros niños han pasado por mucho este año y anhelan más juegos al aire libre”, dijo el mandatario municipal.

Los campos deportivos de la ciudad han estado abiertos por orden de llegada permitiendo actividades socialmente distanciadas durante la crisis del COVID-19. Ahora las ligas deportivas juveniles podrán volver al campo siempre que la tasa de infección se mantengan bajo el 3%

La “nueva normalidad” implica que todos los entrenadores, el personal, los espectadores y los jugadores deben usar cubiertas faciales en las líneas laterales.

Además se exige a los jugadores mantener la distancia social mientras juegan si es posible y se debe evitar a toda costa las congregaciones en las gradas de los espectadores, que se deben limitar a dos por jugador.

El Departamento de Parques revocará los permisos de una liga si un equipo recibe tres infracciones.

As of TODAY @NYCParks will be granting permits for youth baseball, softball, soccer, cricket, non-contact lacrosse and flag football leagues.

Thank you to @CMPeterKoo and @JustinBrannan for their tireless advocacy. Together we’ll make sure our kids have fun and keep safe.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 28, 2020