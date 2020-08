Ricardo La Volpe fue declarado inocente de presunto acoso sexual

Deportes

Después de seis años, se comprobó la inocencia del Bigotón

Ricardo La Volpe puede estar tranquilo, pues luego de que se intentó reabrir la investigación en su contra por supuesto hostigamiento sexual a la ex podóloga de Chivas, Belén Coronado en 2014, la petición de la acusada no procedió y fue declarado inocente, por lo que no pisará la cárcel.

Fue un juez de Zapopan, Jalisco, quien desestimó los elementos presentados por Coronado, por lo que decidió que la investigación estaba terminada y con ello dictó auto de libertad para el “Bigotón”, quien vivió momentos difíciles a nivel personal por este caso.

…que el caso está cerrado. (2/2) — José Juan Vázquez (@josejuanvazkez) August 28, 2020

Ha trascendido que acuerdo a su abogado, Enrique Venegas del Toro, La Volpe fue absuelto por cualquier presunto delito; confirmando que la supuesta orden de aprehensión que se giraría en su contra está fuera del marco legal.

Fueron seis años en los que se desarrolló este caso, pues el ex técnico de la Selección Mexicana incluso fue despedido de su cargo en Chivas, cuando apenas comenzaba su proceso en el Rebaño. En aquel entonces, fue Jorge Vergara (qepd) quien tomó la decisión de rescindir el contrato de La Volpe por “comportamientos inadecuados dentro de la institución”.