VIDEO: Cinta de Oro, ex Sin Cara, recibió la nueva camiseta del Wolverhampton con el 9 de Raúl Jiménez

Cinta de Oro, el luchador mexicoamericano antes conocido como Sin Cara y Místico, recibió desde Londres un gran regalo: la nueva camiseta del Wolverhampton, la cual tiene impreso el dorsal 9 de su gran amigo Raúl Jiménez y el nombre “Cinta de Oro” arriba.

El exintegrante del elenco de la WWE compartió en redes sociales el video en el que reveló el contenido de la sorpresa que le llegó hasta las puertas de su domicilio en El Paso, Texas. En la publicación se aprecia el momento en el que lo recibe y cuando lo abre y descubre el contenido de la caja, que incluye unos calcetines, una placa, un certificado de miembro internacional del equipo y la camiseta que el club vestirá la próxima temporada.

Thank you @Wolves for making it happen again! 🙏🏼🐺 pic.twitter.com/MTV6CO2DqM

— CintaDeOro (@CintaDeOro) August 26, 2020