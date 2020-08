Celinés Toribio podría ser la nueva conductora de Un Nuevo Día

View this post on Instagram

Regresar a mi 1er amor la TELEVISION 🥰 Me llega la buena noticia de que este lunes estaré TODA LA SEMANA en vivo #LIVE como Co-Host ☺️ con la familia de @telemundo en el programa @unnuevodia QUE EMOCIÓN! Estar al lado de @adamarilopez y @chiquibabyla los sueños se siguen cumpliendo. #admiracion #total 🤗 • Todos a sintonizar @unnuevodia desde este lunes y hasta el lunes 7 de Septiembre 😁😁🙏 #agradecida #conDios Gracias @marymontero33 por siempre ayudarme a crear momentos de éxito. A divertirnos 🤗🥰 💃