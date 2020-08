Detienen por nuevo tiroteo a adolescente pandillero tras homicidio de hispano paseando su perro en Queens

Ike Ford, adolescente y supuesto pandillero, fue detenido por un tiroteo esta semana, el mismo día en que murió el maestro de escuela George Rosa Acosta, baleado en julio mientras paseaba su perro en Queens (NYC).

Ejemplo ilustrativo de la violencia campante que vive la ciudad, Ford (17) fue arrestado el martes después de otro tiroteo en el que junto a un cómplice presuntamente disparó cerca de 40th Avenue y 10th St en Long Island City. Se cree que nadie resultó herido en ese caso, mientras la policía busca al otro sospechoso.

Tras el arresto, Ford fue acusado de homicidio y posesión de un arma por supuestamente herir a Acosta (54), también en 40th Avenue, el 25 de julio. Exactamente un mes después murió en el hospital, el 25 de agosto.

Ford y un cómplice estaban apuntando a un miembro de una pandilla rival cuando hirió a Acosta por error, cerca de Queensbridge Houses, señaló la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz.

“Trágicamente, un hombre murió porque sacó a su perro a pasear por su vecindario, recibió un impacto de bala dirigida a otra persona”, dijo Katz. “Todos los residentes de todas las comunidades merecen estar a salvo de la violencia imprudente de las pandillas alimentada por el acceso a las armas“.

Ford enfrenta de 25 años a prisión perpetua si es declarado culpable por este homicidio, mientras NYPD investiga si ha cometido otros delitos.

