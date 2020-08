Dulce antojo: La receta de tarta de manzana más fácil del mundo

Estilo de Vida

Disfruta de esta aromática, exquisita y humeante tarta de manzana, más hogareña y reconfortante imposible

La tarta de manzana es uno de los postres más populares, hogareños y reconfortantes que existen. Se trata de un platillo que se distingue por la gran versatilidad en sus variantes y formas de preparación, normalmente la manzana puede ir troceada o en compota y se cubre con una masa casera que la hace muy especial.

Se dice que las tartas de manzana aparecieron de manera espontánea en los países europeos que tenían como costumbre preparar tartas rellenas y adicionalmente coincidían con ser zonas de una alta producción de manzanas. A la vez se tienen referencias escritas sobre las primer receta de tarta de manzana, la cual aparece en un libro de cocina inglés llamado The Form of Cury, editado en 1390 por los cocineros de Ricardo II de Inglaterra y en el cual citan una receta de tarta de manzana llamada tartys in applis.

Lo cierto es que una rebanada humeante de tarta de manzana siempre será bien recibida y una de las principales razones por las cuales es un platillo tan suculento se debe: a los ingredientes que contiene, tienen la genialidad de ser sumamente sencillos y accesibles, sin embargo al unirse crean una combinación celestial.

La unión de sabores y aromas que aportan las manzanas, el azúcar, el limón, la canela, la nuez moscada y la sal, es inigualable. Y sin lugar a dudas gran parte de lo deliciosa que es, se debe al perfecto equilibrio que se crea entre los sabores ácidos y dulces de sus ingredientes. Lo mejor de todo es que es verdaderamente fácil de preparar, una gran alternativa para darte un cálido gusto dulce sin complicarte la existencia.

Receta de tarta de manzana casera:

Ingredientes:

1 caja de masa para tarta refrigerada (opta por las marcas que vienen con dos tapas)

6 piezas de manzanas Granny Smith, peladas y en rodajas finas

¾ taza de azúcar

2 cucharadas de harina para todo uso

1 cucharada de jugo de limón

¾ cucharadita de canela

¼ de cucharadita de nuez moscada

¼ de cucharadita de sal

Opcional para servir: helado de vainilla, le va de maravilla

Modo de elaboración: