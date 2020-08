Lluvia de balas: dos hispanos intercambian disparos en plena calle del Alto Manhattan

NYPD está buscando a Guillermo Vargas e Iván Montes como sospechosos de haberse disparado entre sí a plena luz en una calle en Washington Heights.

Milagrosamente, nadie resultó herido, ni siquiera ellos mismos, que se apuntaron mutuamente.

Imágenes divulgadas ayer por New York Post capturaron el duelo entre Vargas (48) y Montes (19) en Audubon Avenue cerca de W.174th St, justo antes de las 2 p.m. del martes, dijo la policía.

El hombre identificado como Vargas fue visto escarbando la basura, donde parece haber escondido su arma de fuego.

Montes luego corre por la cuadra, dispara varios tiros y se esconde detrás de un árbol y autos, mientras Vargas sale corriendo, pierde sus sandalias y responde con balazos. Al final, el más joven fue visto tomando agua, aún en actitud de alerta.

La policía está pidiendo ayuda al público para localizar a ambos pistoleros. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨 for a RECKLESS ENDANGERMENT @184 Audubon Ave #WashingtonHeights #Manhattan @NYPD33pct on 8/25/20 @ 1:50PM 💰Reward up to $2500🕶 Seen them? Know who they are?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us!📞Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @NYPDShea @NYPDDetectives pic.twitter.com/BjVcjpBB0Y

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 27, 2020