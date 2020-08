Maradona, Ronaldinho, Messi: ¿por qué todas las leyendas del Barça se van por la puerta de atrás?

La salida de Leo Messi del Barcelona tiene paralizado al mundo del fútbol, más allá de su destino que es casi conocido lo que se ve en el porvenir de la relación es una pelea legal que seguramente dejará demasiados daños colaterales que afectarán el recuerdo del argentino con la camiseta azulgrana.

Aunque los verdaderos aficionados del Barcelona saben que este es el Modus Operandi normal del equipo, que normalmente tiene un rompimiento abrupto, aún con sus más grandes leyendas, tal como está ocurriendo ahora mismo.

Pero el maltrato a sus estrellas data desde los años 80 cuando Diego Maradona, el mejor futbolista del mundo en aquel momento solo duró dos temporadas en aquel Barcelona, de 1982 a 1984 cuando salió rumbo a Napoli done se hizo verdaderamente inmortal.

Transcurría el año de 1994 y la relación de Michael Laudrup con el entonces entrenador Johan Cruyff, no era la mejor y el futbolista salió del Barcelona rumbo al Real Madrid. La propia directiva azulgrana filtró que Laudrup había firmado un precontrato con el equipo merengue y así convertirlo en el villano de la película.

In 1994, Michael Laudrup played for Barcelona and humiliated Real Madrid 5-0.

364 days later, Michael Laudrup played for Real Madrid and humiliated Barcelona 5-0. 🤯 pic.twitter.com/DpRMdnJ9ba

