¿Qué pasó con el vagabundo al que ayudaron las Kardashian en su primera temporada?

La famosa familia ha estado presente en la pantalla chica por más de una década, a lo largo de todo ese tiempo ha pasado por peculiares situaciones, una de ellas fue cuando Khloé y Kourtney ayudaron a un vagabundo.

Ocurrió durante la primera temporada del reality show, “Shorty” era una persona sin hogar que se instaló afuera de la tienda de ropa que tenían las hermanas en Los Ángeles sin embargo, luego de recibir muchas quejas por parte de los clientes, tuvieron que pedirle que se retirara. Khloé no tuvo corazón para dejar ir al sujeto sin ayudarlo.

Ella y Kourtn llevaron a Shorty a su casa, le ofrecieron ropa, un lugar para que se limpiara y lo llevaron al dentista y a la peluquería. Al finaliza el episodio Shorty era alguien completamente diferente y se despidió de las hermanas con mucha emoción. De eso ya han pasado 14 años y muchos fans del show se han preguntado qué pasó con Shorty.

Si bien no se sabe mucho del paradero de Shorty, muchos han asegurado haberlo visto en las calles de Los Ángeles, aún como vagabundo, sin embargo todavía con la dentadura que las hermanas le obsequiaron.

You guys I just saw that homeless man shorty from the kardashian episode he still has the teeth they bought him

Algunos fans de la familia le han preguntado en sus redes sociales a Khloé si sabe algo de Shorty, habrá que esperar a tener noticias, por lo pronto muchos esperan que él esté bien.

Do you know the old keeping up with the kardashian do you know what happen to the lovely homeless man shorty @khloekardashian

— AdamAli (@Grande935Ariana) May 1, 2020