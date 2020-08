¿Quién es la esposa del Chef James?

View this post on Instagram

Cuando empezó a reírse hasta de mis chistes más malos, a apoyarme en todo lo que hacía, a animarme desde el backstage en los momentos de orgullo y en los errores, a formar parte de todos los proyectos que me inventaba, ahí me di cuenta que estaba ya súper jodido 😏❤. . Por eso desde octubre @mangobulli y @cocobullie están contentos porque su mamá se convirtió en eso que llaman esposa de su papá 🤭💙. . Discúlpenme de nuevo por trollearlos en April Fools 🙊, esta vez sí está el cuento completo en un post en mi web, el link está en mis stories y en mi bio 😇!!! . @ikertoledano