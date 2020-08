Reseña: Project CARS 3, EA Sports UFC 4, Fast and Furious Crossroads, Pathfinder Kingmaker y PGA TOUR 2K21

Estilo de Vida

Te presentamos las mejores recomendaciones de videojuegos para que te quedes en casa a disfrutar

Te tenemos los mejores títulos sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras te reseñamos juegos para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en tu hogar. En esta ocasión te presentamos: Project CARS 3, EA Sports UFC 4, Fast & Furious Crossroads, PGA TOUR 2K21 y Pathfinder Kingmaker: Definitive Edition.

Project CARS 3

La nueva entrega de una de las mejores franquicias de juegos de carreras al fin está en nuestras manos. En esta ocasión tendremos la posibilidad de manejar más de 200 autos, entre los cuales hay nuevos tipos y clases de vehículos, que permiten mejoras y si a eso se suma, que el sistema de juego está renovado, la experiencia es como nunca la habíamos vivido.

Además hay 12 nuevas pistas en las que podemos recorrer lugares como Interlagos, Jerez, Shanghai, La Habana y Toscana entre muchas otras, y todo relacionado con el clima, hora del día, las estaciones del año, todo se conecta a nuestra sensación al manejar.

Destaca que el juego en línea ha sido renovado por completo, por lo que el sistema de clasificación tiene un mejor emparejamiento de acuerdo con las habilidades y el comportamiento de los jugadores. Definitivamente, si te gustan las carreras y realistas, este es un título que no te puedes perder, está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC.

EA Sports UFC 4

Se trata de un simulador de peleas en el que nos podemos meter en la piel de los luchadores de este tipo de batallas cuerpo a cuerpo. Al ser apegado a la realidad, no esperes acción delirante como en otros títulos, porque aquí no la encontrarás, pues al contrario, es un juego bastante exigente, pues debido al realismo, cada peleador tiene sus propios movimientos, y es todo un logro poder dar un golpe si no apretamos el botón en el momento correcto, en resumen, exige mucho para que puedas dominarlo

Los fans de esta disciplina tienen en esta entrega una imprescindible, pero tiene escasez de modos de juego mientras que el principal, el de Carrera, se extraña una mayor profundidad. Otro de sus mayores fuertes es disfrutarlo con amigos, aunque definitivamente ambos tendrán que practicar mucho.

En cuanto a las gráficas son sumamente realistas, está disponible en One y PS4.

PGA TOUR 2K21

Se trata de un juego de golf en el cual podemos decir es uno de los mejores en el mercado pues su nivel para simular lo que se vive en un el mundo real es impresionante. Definitivamente la sensación de realismo es inmejorable.

Quizá el único detalle que esperemos se arregle con nuevas entregas es la variedad de jugadores así como el aspecto técnico, que a veces se ve acartonado.

Tenemos la posibilidad de crear y jugar en los campos hechos por los usuarios, además de varios campos que existen en verdad. Aunque no te guste este deporte en general garantiza largas horas de diversión, tanto en modo local en el modo online con amigos. Está disponible en PS4, One y PC.

Fast & Furious Crossroads

Se trata de un videojuego, que como la franquicia de las películas, tiene una historia lejos de la realidad y poco creíble, pero que, al ser fan de lo que hemos visto en el cine, cumple con su cometido, divertir.

Pero en cuanto al manejo de los autos, deja mucho que desear, al punto que en lugar de que manejemos parece que volamos, se nota que no se pulió en nada ese punto. Las misiones son repetitivas y con falta de creatividad, la mayoría se limita a ir de un punto a otro o ganar una carrera, lo más rescatable es el enfrentarse con los jefes de nivel.

Las gráficas también quedan mucho a deber, el diseño de pistas pobre y la música y efectos de sonido también están por debajo de la media. Lo que pudo ser un gran juego terminó siendo un experimento el cual esperemos corrijan en las próximas entregas. Está disponible en PS4, One y PC.

Pathfinder Kingmaker: Definitive Edition

La versión para consolas agrega todo el contenido DLC y agrega el modo por turnos, que no solo acerca el juego a la experiencia de un juego de mesa, sino que también le da más experiencia de estrategia.

Para quienes no conozcan la franquicia se desarrolla en Stolen Lands, donde nos encontraremos con personajes y lugares que se quedarán guardados en el corazón, gracias a la variedad de misiones, enemigos por vencer y giros que la historia da cuando menos te lo esperas, por algo se ha convertido en uno de los favoritos de los gamers en PC.

Gracias a todos los agregados y por el precio de uno, es un título que en definitiva debes agregar a tu colección pues vale cada centavo que inviertas en él, gracias a su historia, personajes, villanos y el enorme mundo por conocer. Está disponible en PS4 y One.

