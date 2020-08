Un perro mata a mordiscos a una anciana de Miami

Un ataque de perro se volvió mortal el viernes por la noche en Margate. Desafortunadamente, la policía confirmó que una anciana murió como resultado del ataque.

La otra persona, un hombre superviviente del ataque canino, fue trasladada anoche al Northwest Medical Center con heridas graves.

