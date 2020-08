Biden lidera encuestas, pero Trump se acerca tras Convención Republicana

Noticias

La diferencia entre ambos es estrecha

Todas las encuestas son fotografías electorales del momento en que se hicieron, pero ayudan a las campañas de los candidatos a reorientar sus esfuerzos para obtener el voto.

En esta ocasión, tras varias semanas de liderar con suficientes puntos, en algunos sondeos hasta con dos dígitos, el exvicepresidente Joe Biden y su equipo deberán “poner sus barbas a remojar”, luego de que la encuesta de Yahoo News-YouGov, sigue dándole ventaja, pero apenas de 6 puntos porcentuales frente al presidente Donald Trump, a quien le habría favorecido la Convención Nacional Republicana.

Es el margen más angosto desde hace dos meses entre ambos aspirantes presidenciales, quienes ya son oficialmente candidatos de sus respectivos partidos.

En la nueva encuesta el 47 por ciento apoya a Biden y el 41 por ciento al presidente Trump, lo que significa una reducción de tres puntos porcentuales para Biden en menos de un mes.

Reuters-Ipsos publicaron otra encuesta donde los números son muy similares: 47% para el demócrata y 40% para el republicano.

En el recuento de encuestas de Five Thirtyeight señala un margen de difencia similar con 52.4% a favor de Biden y 46.3% a favor de Trump.

Sin embargo, la mayoría de las encuestas proyectan votaciones en cuanto al voto popular, que es importante, pero no necesariamente determinante en estados clave, que pueden otorgar el triunfo en el Colegio Electoral, tal como ocurrió en 2016 con más de tres millones de sufragios en voto popular a favor de Hillary Clinton.

Aunque exista una mayoría de personas que se inclinan a que el presidente Trump no logre su reelección, eso no significa que no pueda hacerlo, ya que el sistema electoral estadounidense puede resultar “tramposo” al momento de hacer proyecciones.

Las encuestas en estados clave ayuda más a analistas y asesores políticos a entender la tendencia y reforzar acciones, pero dados los resultados recientes ningún candidato debería bajar la guardia.

Five Thirtyeight hace una proyección bastante optimista de un posible triunfo de Biden en el Colegio Electoral, con 317 votos y 221 para Trump.

Tras el cierre de las convenciones y el inicio formal de las campañas presidenciales, las tendencias en sondeos serán más realistas.

En cuanto al respaldo latino, la integración de Kamala Harris dio a Biden un reimpulso entre votantes latinos y afroamericanos, según un sondeo del Centro de Participación de Votantes (VPC), una organización no partidista y sin fines de lucro, en asociación con el Centro de Información para el Votante (CVI).

Se reveló que hubo un impulso de casi 6 puntos porcentuales a favor de Biden, mientras que redujo el apoyo al republicano en 9 puntos porcentuales, un impulso neto de 15 puntos para Biden, según los resultados.

Antes del anuncio, el 59 por ciento de los encuestados hispanos dijeron que votaría por Biden, en comparación con el 26 por ciento que dijo lo mismo de Trump. Tras la nominación de Harris, el 65 por ciento de los encuestados hispanos dijo que apoyaba a Biden, mientras que solo el 17 por ciento respaldo al Trump.