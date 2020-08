Cuáles son las frutas con más calorías y sus beneficios medicinales

Salud

Cada fruta es un tesoro nutricional que se relaciona con diferentes bondades para la dieta. Se distinguen por sus diferentes colores, sabores, composición nutricional y aporte calórico

Todas las frutas son saludables, no en vano son uno de los alimentos más fundamentales en toda dieta balanceada. Según datos liberados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) un bajo consumo de frutas se asocia con un mayor riesgo de contraer enfermedades crónicas, como las del tipo cardiovascular, la diabetes y el cáncer. Es por ello que una de sus principales recomendaciones nutricionales se enfoca en la correcta ingesta de frutas y verduras, para ser más específicos 5 porciones al día.

Integrar una extensa variedad de frutas y verduras en la dieta diaria, no sólo es refrescante y un gran complemento para llenar de colores y sabores los platillos. Es la mejor manera de obtener todos los nutrientes esenciales que requiere el organismo: vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. A la vez son el complemento perfecto para complementar la hidratación, benefician el proceso digestivo y salud intestinal, depuran el organismo, fortalecen al sistema inmunológico, intervienen en un peso saludable y son clave en la prevención de enfermedades y deficiencias nutricionales.

Cada fruta es un tesoro nutricional que se relaciona con diferentes bondades, lo cierto es que no todas las frutas son bajas en calorías. Existen algunas frutas que se caracterizan por tener un aporte calórico más denso y esto no quiere decir que no sean recomendables, simplemente es necesario consumirlas en las cantidades y momentos adecuados. La buena noticia es que son un gran complemento para llenarnos de energía, combatir la anemia y deficiencias nutricionales, mejoran el rendimiento físico y mental, y siempre serán más saludables que cualquier alimento procesado.Te invitamos a conocer las frutas con más calorías, más detalles sobre su composición nutricional y sus específicos beneficios curativos.

1. Plátano

Los plátanos son una de las frutas más populares a nivel mundial, se caracterizan por su sabor dulce y cremosa pulpa de textura y aroma inconfundible. Otra de sus grandes genialidades es su cáscara que actúa como un higiénico envoltorio y beneficia su conservación. Los plátanos son famosos por su composición nutricional y también por ser una de las frutas con mayor aporte en calorías, esto se debe a su alto contenido en hidratos de carbono y azúcares simples como la glucosa, dextrosa y sacarosa. También se distinguen por su nulo aporte en en grasas, proteínas en forma muy moderada y un destacado aporte en minerales y fibra. Llama de manera especial la atención su contenido en potasio, que resulta un aliado clave para controlar la hipertensión y beneficiar la salud cardiovascular, a la vez es un alimento muy importante para promover la eliminación de líquidos retenidos. Su alto contenido en fibra beneficia la salud digestiva e intestinal, es un buen aliado para prevenir y combatir el estreñimiento. Referente a su aporte calórico 100 gramos de plátano brindan 85 calorías.

2. Uvas

Las uvas no sólo son el ingrediente primordial en la elaboración del vino e icónicas en las celebraciones de año nuevo, son una fruta que se asocia con grandes beneficios nutricionales y medicinales. Son populares por su gran poder antioxidante y también por ser una de las frutas con mayor aporte energético, esto se debe a su alto contenido en hidratos de carbono de rápida absorción. Se distinguen por su aporte en vitamina C y betacaroteno, minerales como el potasio, cobre, hierro, calcio, fósforo, magnesio, azufre y selenio. Mucho se ha hablado sobre su aporte calórico, sin embargo no es relevante cuando hablamos de su altísimo contenido en agua (cerca del 80% de su composición), lo cual le confiere una grandiosa capacidad depurativa. A la vez son ricas en compuestos alcalinos, los cuales estimulan la depuración del hígado y equilibran la acidez en la sangre. Por último y no menos importante son ricas en una sustancia llamada resveratrol, que se relaciona con un poderoso efecto antiinflamatorio y antioxidante. Referente a su aporte calórico 100 gramos de uvas brindan 65 calorías.

3. Aguacate

Los aguacates son oro líquido para la salud, no en vano se han vuelto de los alimentos más recomendados en las actuales tendencias de nutrición, salud y bienestar. En principio se distinguen por su inigualable aporte en grasas saludables, fibra, vitaminas A, C, D, E, K y del complejo B, minerales como el potasio y el magnesio. Se relacionan con positivos efectos para potenciar la salud cardiovascular, fortalecen al sistema inmunológico y mejoran la salud digestiva e intestinal. Entre sus grandes cualidades se encuentra su buen aporte en fibra y poder saciante, por lo que en cantidades moderadas son un gran complemento en las dietas de adelgazamiento. También su alto contenido en ácido fólico los vuelve un gran aliado de la salud femenina, sobre todo en el embarazo.Referente a su aporte calórico 100 gramos de aguacate brindan 160 calorías.

4. Coco

El coco es una de las mejores creaciones de la naturaleza, es la fruta del cocotero (Cocosnucífera) y se caracteriza por su cáscara gruesa que aloja una suculenta, carnosa y muy nutritiva pulpa blanca. El coco puede aprovecharse de muchas maneras y es por ello que se obtienen numerosos productos, como: agua, leche, harina, azúcar y aceite. El coco es probablemente la fruta con mayor aporte calórico, se destaca por su contenido en grasas saturadas, es pobre en hidratos de carbono y proteínas, muy valorado por su contenido en fibra. Cuenta con vitaminas y minerales como potasio, fósforo, magnesio, hierro y vitaminas E, C y del grupo B. Una de sus grandes genialidades radica en el poder de su agua, se trata de una bebida isotónica excelente y su aceite se relaciona con poderosas propiedades antiviral, antimicrobiano y antimicótico. Referente a su aporte calórico 100 gramos de coco brindan 351 calorías.