Paty Navidad sobre COVID-19: las vacunas tienen nanotecnología para modificar el ADN

Entretenimiento

Inauditas declaraciones ocasionan enojo y críticas a la actriz mexicana

La actriz Patricia Navidad volvió a causar polémica en redes sociales al afirmar que la emergencia sanitaria por Covid-19 no es una pandemia sino una “plandemia de nuevo orden mundial”.

A través de un video publicado en Instagram, Paty Navidad explicó que la pandemia se trata de la nueva era de inteligencia artificial y transhumanismo.

De acuerdo con la actriz, esta incluye vacunas, nanotecnología, tatuajes de puntos cuánticos y microchips implantados que son activados y controlados a través de la red 5G.

«Ellos pueden controlar totalmente nuestra mente, manipularla y modificar emociones, sentimientos, pensamientos”, aseguró.

Además, la también cantante dijo que quienes están detrás de la «plandemia» son las personas más ricas del mundo, los cuales se basan en un régimen político dictatorial, como el del partido comunista chino, para controlarnos.

En otras publicaciones, reafirmó que el Covid-19 es un engaño y dijo que muestra de ello son las vacunas en desarrollo porque “una vacuna no se puede encontrar en meses”.

«Estas vacunas lo que traen de verdad es nanotecnología para modificar nuestro ADN, para convertirnos en seres humanos híbridos donde ya vamos a tener en nuestro organismo tecnología, por la que vamos a estar siendo vigilados, controlados”, explicó.

Asimismo, acusó que personajes como Bill Gates y compañías como Tesla podrían “matar a distancia” provocando paros cardiorespiratorios e “infinidad de padecimientos y enfermedades”.

Cabe señalar que Paty Navidad aseguró que no se vacunara, pues no quiere tomar riesgos ante los efectos secundarios de ésta; sin embargo, mencionó que no está diciéndole a las personas que no se vacunen.

Criticas y reacciones a las declaraciones

En redes sociales, cientos de personas han criticado fuertemente las declaraciones de Paty Navidad, incluso la cubana Niurka Marcos se pronunció al respecto.

“Sólo abre el hocico cuando tengas una prueba para demostrarlo, lo demás son bla bla bla, conversaciones que has escuchado, comentarios que han leído en internet. No hay certeza de nada… No tienen que ponerte chip en ningún lado, si estás tan embelesado con el celular, que ya ni el celular te tiene localizado”, dijo contundente.

Además, algunos usuarios aprovecharon la oportunidad para generar memes al respecto:

se imaginan ser la persona que le contó teorías conspirativas DE BROMA a Paty Navidad y ver que la morra SÍ SE LAS CREYÓ jajajajajajajaja. pic.twitter.com/1QNolDAzsP — andy Yi (@AndyGallegoos) August 28, 2020

Me acuerdo cuando Paty Navidad pidió denunciar la cuenta de Paty Navidad por insultar a Paty Navidad. Un clásico. pic.twitter.com/cJadjRDMVT — Ing. Lennon (@OtroLennon) August 28, 2020

Sí, el video de Paty Navidad nos causa risa pero aquí en Twitter tiene casi 180 mil seguidores. Cuánta de esa gente le cree de verdad y replica sus ideas? pic.twitter.com/sG7iIwcmAx — IgTorres (@ig_torres) August 28, 2020

Sigue leyendo