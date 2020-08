Con qué signos del Zodiaco tendrías una relación tóxica

Astrología

Cuando dos signos no se llevan bien, por más que lo intenten, su relación podría resultar desagradable y volverse tóxica

Cada signo zodiacal tiene un aspecto en su personalidad que, a los ojos de otros signos, es tóxico. Cuando dos personas con rasgos astrológicos que no encajan deciden juntarse es probable que se convierta en una relación tóxica y no es que sean malos, simplemente su carácter les impide convivir en armonía.

Descubre con qué signos deberías tener cuidado para evitar tener una relación tóxica, según un análisis astrológico realizado por el sitio Es la moda.

Aries

Los signos con los que tendrías una relación tóxica serían Tauro, Cáncer y Piscis. La razón más allá de su personalidad es por su ubicación en la rueda zodiacal. Tauro y Piscis están muy cercanos a Aries, por lo que es probable que no se lleven bien, mientras Aries no es capaz de tener paciencia para soportar los cambios emocionales de Cáncer.

Tauro

Aries, Géminis y Leo son los más tóxicos para Tauro. Estos tres signos requieren de mucha paciencia para ser comprendidos, algo que sin duda tiene Tauro, pero ellos pueden sacarlo de sus casillas rápidamente, además son igual de tercos.

Géminis

Los signos más tóxicos para Géminis son Tauro, Cáncer y Piscis. Las personas que son Géminis viven de forma libre y se adaptan con facilidad a muchas personas, pero su tendencia a la manipulación hace que una relación con dichos signos sea un desastre porque no estarán dispuestos a perdonarlo.

Cáncer

Géminis, Leo y Aries son los signos más tóxicos para Cáncer. Por un lado, Aries no es capaz de soportar la sensibilidad de Cáncer; Leo es tan orgulloso que no es receptivo a sus emociones y Géminis no se abrirá tan fácil como lo desearía su pareja Cáncer.

Leo

Los signos más tóxicos para Leo son Cáncer, Virgo y Escorpión. Los dos primeros tienden a estar muy cerca de su pareja Leo y eso podría sofocarlo, mientras que Escorpión y Leo se repelen por naturaleza al ser igual de arrogantes.

Virgo

Leo, Libra y Sagitario son los signos más tóxicos para Virgo. Libra tiende a ser algo materialista, lo cual no es del agrado de Virgo; mientras que el ego de Leo no encaja en el futuro que ve Virgo y Sagitario es un alma libre que vaga por el mundo, lo cual no le aporta seguridad a una potencial pareja Virgo.

Libra

Los signos más tóxicos para Libra son Virgo, Escorpión y Cáncer. Una relación con los dos primeros corre el riesgo de volverse superficial, mientras que Cáncer es demasiado cálido y Libra necesita alguien con personalidad más fría.

Escorpión

Libra, Sagitario y Leo son tóxicos para este signo porque nunca entenderán la manera en cómo ve el mundo Escorpión.

Sagitario

Escorpión, Capricornio y Piscis son los signos más tóxicos para Sagitario, un signo con una necesidad de libertad que no podrán soportar dichos signos. Además, guardan mucho rencor y a Sagitario no le interesa formar relaciones con personas que vivan en el pasado.

Capricornio

Los signos más tóxicos para Capricornio son Sagitario, Acuario y Libra. Los dos primeros no tienen el autocontrol que desearía este signo, mientras que Libra nunca entenderá la ambición con que se maneja Capricornio.

Acuario

Piscis, Capricornio y Tauro son tóxicos para Acuario debido a que juega un papel importante la ubicación en la rueda zodiacal. Si bien la personalidad de Acuario encaja muy bien con casi todos los signos, estos tres pueden ser capaces de hacerlo estallar.

Piscis

Los signos más tóxicos para Piscis son Acuario, Aries y Géminis debido a que pueden resultar muy manipuladores. Piscis es muy delicado y puede ser fácilmente lastimado por estos tres signos.

