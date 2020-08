El falso video que asesor de Trump lanzó sobre Joe Biden durmiendo durante entrevista

Dan Scavino es el jefe de Comunicaciones de la Casa Blanca, pero seguramente tiene mucho tiempo libre y no está violando ninguna regla de ética, porque ha publicado varios videos en contra del exvicepresidente Joe Biden, rival del presidente Donald Trump.

El más reciente video es sobre una supuesta entrevista al demócrata donde aparece dormido, algo que ha apuntalado el apodo que el mandatario republicano ha puesto a su rival político: “Biden el Adormilado”.

Sin embargo, el periodista John Dabkovich, respondió al falso video, ya que la supuesta participación en Eyewitness New York, en realidad se trataba de una entrevista con el cantante Harry Belafonte en 2011, quien sí se durmió antes de entrar al aire y no pudo ser despertado.

“Esto es falso. ¿Sabes cómo lo sé? Estuve como co-presentador en el estudio”, escribió Dabkovich.

This is fake. You know how I know? I was the coanchor in studio.

We were interviewing Harry Belafonte. https://t.co/gPRU9JGyI7

— John Dabkovich (@JohnDabkovich) August 31, 2020