Horóscopo de El Niño Prodigio 31 de agosto de 2020

03/21 – 04/19

Hace tiempo que vienes esperando que te den respuesta de algún trámite que hiciste. Puede tratarse de la solicitud de algún préstamo, de una cuestión de inmigración o incluso el veredicto de algún juicio en el que estás involucrado. Pero no te preocupes, porque hoy esta semana resolveremos todo.

04/20 – 05/20

Esta semana estarás para el amor y no lo digo porque haya alguien a tu lado, sino porque has entendido que querer a una persona también significa respetarla, comprenderla y apoyarla. Ahora todo el ambiente romántico mejorará y tendrás oportunidades llenas de pasión.

05/21 – 06/20

Comenzarás la semana muy irritante y fastidioso, pero piensa bien qué es lo que te está afectando. Puede que se trate de una persona cercana que está haciendo algo que te tiene intranquilo o tal vez tú mismo estés asumiendo hábitos que no son buenos y no te llevarán por buen camino. Mucho ojo.

6/21 – 7/20

Hoy tendrás que estar muy atento a tu correo, a tu teléfono, incluso a las redes sociales. Alguien podría escribirte por allí para proponerte un negocio muy interesante, así que chequea constantemente tu bandeja de entrada y presta atención porque los casos de éxito están aspectando muy bien para ti.

07/21 – 08/21

La idea de hijos estará a la orden del día, pero no has podido comprender que el universo tiene sus planes. Si eres mujer y ese embarazo no se te ha dado es porque no es el momento. Aún no busques recursos desesperados. Si dentro de 4 meses no resulta, entonces piensa en otras alternativas

08/22 – 09/22

Esta semana estarás muy pensativo porque evidentemente no estás haciendo lo que te hace feliz. Sé que hay alguien muy cercano que te lo ha estado diciendo, pero prefieres hacerte el de los oídos sordos. No tengas miedo, busca experiencias más gratificantes.

09/23 – 10/22

Para este día los astros te traerán cambios que quizá no vas a entender en primer momento. No te concentres en las condiciones, sino en los resultados que vas a lograr en tu vida. Esta semana tendrás que pensar en evolución y crecimiento. El que se queda quieto, pierde. Recuérdalo siempre.

10/23 – 11/22

Recibirás un mensaje de tu pareja si la tienes o de alguien que de verdad se interesa en ti. Cuando lo leas trata de recibir las críticas con la mejor actitud. Piensa en que sea quien sea, esa persona quiere lo mejor para ti. Si dejas fluir tu naturaleza seductora, todo podría terminar en una gran velada.

11/23 – 12/20

Esta semana sentirás la necesidad de abrir tu mente y buscar nuevos horizontes. Vas a definir nuevos planes y ver qué es lo que estás haciendo mal. Además, recibirás consejos de personas exitosas, que tienen mucha experiencia y que te ayudarán en tus proyectos.

12/21 – 01/19

Necesitas atender tu físico y tus emociones que van de la mano, préstale mucha atención a ese malestar que tienes en la espalda. Si te interesan las terapias alternativas, no lo pienses dos veces y asesórate con un buen especialista. La acupuntura, la quiropráctica o el yoga te podrían funcionar.

01/20 – 02/18

Hoy los astros beneficiarán tu comunicación y la forma en que te expresas. Si estás trabajando en algún artículo, revista o libro la creatividad llegará a ti. Incluso si tienes el hábito de escribir en algún diario personal, este es un gran día para dejar salir todo lo que tienes entre pecho y espalda.

02/19 – 03/20

El deseo de viajar está latente en ti, aunque tus planes se han quedado en nada. Sin embargo, hoy te llegará una luz con la que vas a reconocer el rumbo que debes tomar. Además, si te hace falta dinero o tiempo, eso se irá resolviendo en los próximos días porque los astros te favorecen.

