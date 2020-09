Aparece muerto el DJ Erick Morillo en su casa de Miami Beach tras haber sido acusado de agresión sexual

El artista y DJ Erick Morillo ha sido encontrado muerto en su mansión de Miami Beach, según ha dado a conocer la policía de esa ciudad del sur de la Florida.

La estrella colombo-estadounidense, conocida por su dilatada carrera en la música electrónica, tenía 49 años y aún seguía siendo uno de los grandes referentes en la industria.

BREAKING: Erick Morillo, the international DJ who was facing charges of sexual battery, was found dead Tuesday, Miami Beach police say. https://t.co/gRO9s7xx5O

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 1, 2020